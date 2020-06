Una mujer de Missouri que gritó ‘creo en KKK’ en la protesta de BLM se disculpa: ‘No represento el odio’

SPRINGFIELD, Mo. ( KOLR ) – Una mujer de Missouri se disculpa por las cosas “feas” que dijo en un video ahora viral grabado en una protesta local de Black Lives Matter.

El video, que apareció el lunes, no es largo. Solo dura unos 35 segundos. En ella, Kathy Jenkins se sienta y luego se para en la cama de una camioneta mientras sostiene y baila con una bandera confederada.

“Enseñaré a mis nietos a odiarlos a todos”, le dice a alguien fuera de cámara. Más tarde levanta el puño y declara “creencia KKK”.

Desde que apareció el video, Kathy dice que ha sido bloqueada de Facebook y despedida de su trabajo (un castigo que dice que merecía). Ella dice que ha sido blanco de algunas amenazas y que incluso sus amigos están siendo amenazados.

Cuando llamó a la estación hermana KOLR , ni siquiera dijo de dónde estaba llamando; solo especificando que ella ha dejado Branson, su hogar de seis años.

La llamada fue una respuesta a lo que ella describe como una parte incomprendida de su día que fue captada en video.

“Estaba cantando Black Lives Matter … y eso ni siquiera está en video”, dijo el miércoles. “Es como si me desmayara. Ni siquiera lo recuerdo”.

Jenkins dijo que solo estaba allí en el estacionamiento de Dixie Outfitters para observar la protesta de Black Lives Matter.

“Nunca he estado en uno”, dijo. “Solo quería ver de qué se trataba el rally”.

Dijo que mientras miraba desde el otro lado de la calle, alguien le entregó una bandera confederada. Ella afirma que no sabía completamente lo que representaba, pero asumió que era un símbolo de unidad. También dijo que estaba en la cama de un camión perteneciente a alguien que no conocía.

Más tarde, cuando la gente del otro lado de la calle se le acercó, ella dice que perdió los estribos.

“No había dicho nada hasta que me vinieron a la cara … es como si me desmayara. Ni siquiera recuerdo haber dicho la mitad de las cosas que dije”.

En cuanto a la parte de mantener las mismas creencias que el Ku Klux Klan, dijo que se estaba burlando de las personas que se le acercaban.

“No estaba diciendo que soy KKK o para KKK. Me estaba burlando de ellos porque no me gusta que me llamen racista”, dijo.

Ahora se está disculpando.

Además de jurar que nunca sostendrá otra bandera confederada, Jenkins ofrece lamentaciones y su tiempo a las personas a las que ofende.

“Lo siento mucho”, dijo el miércoles. “Quiero decir, si me ayudara estar con Black Lives Matter, lo haría absolutamente”.

A continuación puede leer una disculpa completa escrita por Kathy Jenkins:

Como muchos de ustedes saben, soy Kathy. Solo quería comenzar diciendo que siento mucho lo que dije. Esto no es lo que soy como persona. Obviamente no puedo retirar lo que dije. Solo puedo aprender de esto. Quiero dejarlo claro. No estoy enseñando a mis hijos o nietos a odiar a nadie. Ninguno. Nunca. Siempre les he enseñado a respetar y amar a cualquiera sin importar la raza. Siempre les he enseñado a tratar a las personas con el mismo respeto que les gustaría recibir. Mis palabras y acciones han sido una experiencia de aprendizaje. No solo aprendí de esto, sino que espero que este mensaje ayude a otros a que no puedan retirar lo que han dicho. Nuevamente lo siento mucho porque no es quien soy. Nunca quisiera ver a nadie herido y no me importa quiénes son “.

-Kathy Jenkins