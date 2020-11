Una mujer de Clearwater fue arrestada después de la muerte de un niño de 7 años

CLEARWATER, Florida (WFLA) – El Departamento de Policía de Clearwater arrestó a una mujer por negligencia infantil el domingo después de la muerte del hijo de 7 años de su novio.

Los detectives determinaron que Kyrie Gordon no había respondido durante 12 horas antes de que Shantay Belcher, de 33 años, llamara a la policía.

Según el departamento de policía, Belcher llamó al 911 desde un apartamento en la avenida Martin Luther King Jr. alrededor de las 8:45 am. Llamó para informar que el hijo de su novio, Kyrie, no respondía.

Clearwater Fire & Rescue respondió e intentó revivir al niño, pero fue declarado muerto en Morton Plant Hospital poco después de las 10 am.

Los detectives determinaron que el niño no había respondido durante 12 horas mientras Belcher no buscaba ayuda. Ella supuestamente puso al niño inconsciente en una bañera y lo dejó en agua fría mientras lo revisaba un par de veces durante la noche.

Después de que el niño no respondiera, Belcher llamó al padre del niño, que estaba en el trabajo, alrededor de las 8 am. La policía dijo que no llamó al 911 hasta que el padre llegó a casa poco después.

Los detectives dijeron que Belcher no podía explicar por qué no solicitó ayuda médica de inmediato.

