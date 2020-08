Una montaña de basura de 6 pies de altura es limpiada en el vecindario de St Petersburg

ST.PETERSBURG, Fla. (WFLA) – 8 On Your Side está obteniendo resultados para un vecindario de St Petersburg después de lidiar con una pila de basura de 6 pies durante la semana pasada.

Los vecinos dijeron que intentaron ir por los canales adecuados, pero cuando no se hizo nada para el miércoles, llamaron a 8 On Your Side.

“Estoy extremadamente feliz. Es genial ver que suceda tan rápido. Supongo que solo tuvimos que alertar a las personas adecuadas para que lo hicieran”, dijo Sean Killam.

El jueves por la mañana apareció un camión de basura para eliminar el problema de Killam.

La semana pasada, la pila de basura de 6 pies de altura estaba a 2 puertas de su casa en San Pedro con muebles, alfombras, vidrios rotos e incluso la bandera estadounidense en el suelo.

Killam dijo que la basura soplaría en su jardín y debajo de los autos durante las tormentas.

“Estoy muy contento de que se haya ido … fue increíble”, dijo Tommy Thomas, un hombre que trabaja en la construcción en el vecindario.

Killam dijo que se acercó a la ciudad tres veces durante la semana pasada y dijeron que estaban investigando, pero la basura no se movió.

Los funcionarios de la ciudad dijeron que citaron la casa el martes por una violación del código y le dieron al propietario 10 días para limpiarla.

Pero Killam no pudo lidiar con la basura durante 10 días.













Así que el miércoles Killam llamó a 8 On Your Side y llamamos a la empresa constructora.

Tony, un hombre que trabaja con la empresa y no quiso darnos su apellido, nos dijo que la basura era parte normal de la construcción, pero que haría que sus cuadrillas la limpiaran pronto.

Al día siguiente desapareció.

“Estoy contento con el tiempo de reacción, lástima que les tomó esto hacer esto, así que de cualquier manera, estoy contento”, dijo Ian Feuerhake, un vecino que vive al lado.

“Tengo fe en que este tipo se ha dado cuenta, está bien, lo haré de la manera correcta. Ojalá haya aprendido la lección y le haga esto a alguien más”, dijo Killam.

La reportera Christine McLarty volvió al teléfono con Tony.

“¿Hay algo que quieras que los vecinos sepan para avanzar solo para ayudar a reparar esa relación?” Preguntó McLarty.

Tony dijo que no tenía ningún comentario.

Le dijimos a Killam que la compañía no tenía ningún comentario sobre la reparación de la relación, él dijo: “Estaremos observando”. 8 On Your Side también lo hará.