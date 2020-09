Un video muestra a un hombre sacando una pistola en una protesta en St Petersburg, la policía investiga

ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Un video en vivo de Facebook muestra que el caos estalló durante una protesta en el centro de San Petersburgo el sábado por la noche.

Dos grupos se enfrentaron en las calles, y en un momento, un hombre parece sacar una pistola, asustando a la multitud.

“¡Está alcanzando! ¡Tiene un arma!” un hombre grita en el video.

Aaron Gilmore, del grupo St. Pete Peace Protest, dijo a Ryan Hughes de News Channel 8 que la transmisión de video es de un miembro de su organización, que fue parte de la protesta.

“Vinieron a St. Pete, claramente armados”, dijo Gilmore sobre el otro grupo.

News Channel 8 no ha podido confirmar si los contramanifestantes son miembros de una organización conocida o simplemente se unieron para expresar su desdén hacia St. Pete Peace Protest.

Gilmore dijo que los manifestantes de su grupo fueron acosados.

“Pusieron sus manos sobre varias personas, agredieron a varias personas”, dijo Gilmore. Luego dijo, “sacaron un arma, la amartillaron y apuntaron a varias personas”.

Se desconoce la identidad del hombre que sacó el arma.

El domingo por la mañana, el Departamento de Policía de San Petersburgo emitió un aviso a los medios diciendo que los investigadores vieron el video y están investigando el incidente.

La policía explicó que primero se sacó un cuchillo y luego el hombre, parte de otro grupo, sacó el arma.

“Absolutamente falso”, dijo Gilmore sobre el aspecto del cuchillo del incidente.

El incidente ocurrió no lejos de The Vinoy Renaissance St. Petersburg Resort and Golf Club.

“Esto parece un poco como una zona de bandera blanca. Es un área de muy baja criminalidad, y tener gente aquí haciendo amenazas de muerte es extremo”, dijo Joshua Brown, residente de San Petersburgo.

Nadie resultó herido en el incidente y no se realizaron arrestos, según la policía.

“Definitivamente es completamente innecesario”, dijo Gilmore. “Estaba a solo un segundo de que él asesinara a alguien”.

