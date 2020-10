Un veterano del condado de Manatee afirma que los socorristas lo dejaron parcialmente paralizado después de dejarlo caer dos veces

CONDADO DE MANATEE (WFLA) – Un veterano de la Marina de los EE. UU. En Palmetto ha pasado los últimos ocho meses en una silla de ruedas, usando una rampa para entrar y salir de casa. Larry Smyth, de 65 años, dice que su vida dio un vuelco después de que los socorristas de emergencias lo dejaron caer dos veces.

Smyth se sometió a una cirugía de columna a fines de enero por una lesión relacionada con el servicio. Menos de dos semanas después, comenzó a lidiar con complicaciones que terminaron en llamar al 911 para pedir ayuda.

“Llegaron y les hice saber de las grapas que tenía en el cuello, que me habían operado de la columna cervical y que necesitaba que me quitaran en una tabla para que me aseguraran el cuello”, dijo Smyth. “No estuvieron de acuerdo con lo que había pedido y como resultado, me levantaron por detrás por los hombros y los pies y me dejaron caer dos veces”, continuó.

Desde ese momento, Smyth dice que su vida ha sido una pesadilla. Quedó parcialmente paralizado, incapaz de caminar y tuvo que someterse a una segunda cirugía en la columna.

“Estaba totalmente cambiado desde donde estaba dos semanas antes”, dijo Smyth.

El hombre de 65 años dice que se ha puesto en contacto con el abogado de gestión de riesgos del condado de Manatee para encontrar una manera de ayudarlo a recuperarse y volver a ponerse de pie.

“Traté de comunicar mis preocupaciones sobre las luchas por las que he pasado. Mi vida se ha vuelto patas arriba. Tengo facturas, tengo gastos. Solo estoy tratando de obtener alguna responsabilidad por lo que me habían hecho. Es muy importante que entiendan que yo no estaría en este lugar si no fuera por lo que hicieron “, dijo Smyth.

El veterano de la Marina se comunicó con 8 On Your Side para que le ayudaran a responsabilizar al condado. Nos contactamos con los funcionarios del condado el miércoles para expresar sus preocupaciones y preguntar qué se puede hacer para resolver el problema.

“Debido a que el paciente sobre el que está preguntando involucra un litigio, no podemos hacer comentarios en este momento”, dijo el gerente de divulgación de información del condado de Manatee, Nick Azzara.

“Mi problema no es solo conmigo mismo con esto. Es para todas las personas que tienen lesiones en la columna vertebral de lo importante que es manejarlas de manera adecuada”, dijo Smyth. Lo que sucedió es alucinante. No quiero volver a ver que esto le suceda a otra persona que tenga este tipo de lesión u operación grave nuevamente “, continuó.

MORE TOP STORIES