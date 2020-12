Un Santa ‘Clown’ brinda libros a los niños en Lima

Lima, Perú (AP)- Un hombre vestido de Santa con una nariz de payaso entró en uno de los barrios pobres en las afueras de la montaña de Lima el jueves para entregar libros a los niños que no han podido asistir a clases en 2020.

Luis Alberto Montañes se disfrazó de Santa para ayudar a su amigo y promotor cultural Elvis Herrada con un proyecto de educación de cuatro meses en los barrios pobres.

Elvis Herrada, promotor cultural:

“Este es un asentamiento humano donde hay 60 familias, y en estas 60 familias hay 100 niños a los cuales les hemos traído una biblioteca, y una activación de show cultural que involucra talleres de aprendizaje como peluquería, inglés, pintura, literatura y también poesía”.

Dieron talleres a algunos de los 100 niños que viven en Casuarina, un asentamiento que carece de servicios básicos, como agua potable, electricidad y drenaje.

Herrada cree que a pesar del bajo nivel educativo en la zona los peruanos leen mucho más que el único libro al año que dicen las autoridades.

Olga Butrón, madre de niños en el taller:

“Pero los niños y los seres humanos no podemos vivir sin estudiar, no se pueden quedar de una forma analfabética. Por eso en Perú estamos como estamos porque no hay estudio y el gobierno no invierte, en los colegios estatales”.

Se estima que las personas que atienden este proyecto se han reunido con cerca de 6.000 niños en los últimos meses.