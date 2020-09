Un rayo golpea la casa móvil de Zephyrhills, una familia de cinco se quedó sin hogar

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

ZEPHYRHILLS, Fla. (WFLA) – Dustin Farrell, su prometida Katrina DeRousse y sus tres hijos no tienen idea de lo que les depara el futuro.

Anoche, un rayo cayó sobre su casa móvil en Zephyrhills y le prendió fuego.

“Quiero decir, no tenemos nada. Toda la casa se quemó. Su ropa, mis herramientas de trabajo. Todo lo que tengo se ha ido”, dijo Farrell. “Vamos a empezar de nuevo”.

La familia acababa de salir momentos antes para asistir a una boda cuando se enteraron de que la casa estaba en llamas. Inmediatamente se fueron, sabiendo que su amado perro “Static” todavía estaba dentro.

“Ella regresó corriendo y me dijo que nuestra casa fue alcanzada por un rayo y que estaba en llamas y que nuestro perro estaba atrapado en la casa”, dijo Farrell. “Y él, desafortunadamente, no lo logró. Así que esa es la parte realmente difícil para mí porque todo lo que está aquí puedo recuperarlo, pero no puedo recuperarlo”.

Los vecinos ya están haciendo lo que pueden para ayudar. Bill Vanorden, a quien algunos conocen como “Mr. Bill” en el vecindario, está recolectando ropa, juguetes y muebles para regalar a la familia.

“Sabes, tenemos que intentar conseguirles ropa, intentar conseguir las tallas adecuadas y todo”, dijo Vanorden. “Hoy, por ejemplo, tuve un amigo que vino y me dejó un montón de pares de zapatos”.

Los amigos también han creado una página de donaciones para ayudar a la familia en momentos de necesidad.

