Un niño de 5 años necesita urgentemente un trasplante de hígado, los médicos dicen que el órgano del niño se 'deteriora' rápidamente

ZEPHYRHILLS, Fla. (WFLA) – Una niña de 5 años de Zephyrhills está luchando por su vida después de que sus médicos compartieran noticias desgarradoras con la madre de la niña.

El niño de jardín de infantes necesita un hígado nuevo.

La madre de la niña comparte la historia de su hija para recordarles a los demás que se conviertan en donantes de órganos.

La pequeña Kylyn Chenkin nació con una afección que provocó que su hígado se deteriorara rápidamente en el poco tiempo que lleva viva.

La enfermedad conocida como Colestasis intrahepática familiar progresiva tipo 3, también conocida como PFIC3, es una afección poco común que afecta al hígado, según la madre del niño.

“Me rompió el corazón”, dijo Danielle Chenkin, la mamá de Kylyn. “No quiero emocionarme, pero fue lo más difícil de escuchar”.

La madre de la niña luchó por contener las lágrimas mientras compartía la historia de su hijo, una vida que ahora pende de un hilo.

“Es, de lejos, el peor dolor saber que ella está pasando por un dolor, y no puedo hacer nada por ella más que estar allí”, dijo Danielle a 8 On Your Side.

La condición de Kylyn hace que su cuerpo ingiera las toxinas que la mayoría de las personas filtran con un hígado sano. La niña de 5 años ha pasado la mayor parte de su juventud en hospitales de todo el sureste, incluidos Atlanta, Miami, Orlando y Tampa.

“Es muy doloroso ver sufrir a tu hijo y no puedes hacer nada al respecto”, nos dijo la mamá.

La madre de Kylyn dice que compartir esta historia podría salvar la vida de su hija junto con muchas otras, alentando a las personas a convertirse en donantes de órganos.

“Quiero que todos vean su historia, vean su rostro y sepan cuántas vidas puedes cambiar siendo donante de órganos … El mejor regalo es la vida y, en su condición, eso es lo que va a ser”, dijo Danielle.

Para esta niña, la única cura para su enfermedad hepática es un trasplante. Ha estado luchando sin parar durante los últimos cinco años desde el día en que nació.

Su madre dice que la vida en un hospital es todo lo que ha conocido. Ahora, una enfermera visita a esta niña en su casa de Zephyrhills todos los días, donde su medicación diaria ha aumentado desde que era una bebé.

Danielle espera un milagro.

Entonces, por ahora, se trata de paciencia, esperanza y oraciones por #TeamKylyn.

“Por favor, sé un donante de órganos para salvar vidas como la mía”, dijo la niña con una amplia sonrisa. “Equipo Kylyn”.