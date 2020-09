Un muerto tras doble tiroteo en Tampa el domingo por la noche

KLETTSVIK BAY, Islandia (WFLA / NBC) - Dos ex ballenas beluga cautivas, llamadas Little Grey y Little White, nadaron por primera vez en su nuevo santuario de aguas abiertas en Islandia.

El jueves pasado, las ballenas exploraron la bahía de la isla por primera vez, monitoreadas cuidadosamente por su equipo de atención como parte de su liberación gradual en su hogar santuario mucho más grande.