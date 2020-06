Un hombre de Polk Co. intercambió fotos explícitas con una niña de 10 años, dicen los agentes

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE POLK, Florida (WFLA) – Un caso espeluznante que involucra a una niña de 10 años y un mensajero de Facebook lleva a un hombre a la cárcel en el condado de Polk.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, Simon “Pete” Anderson, de 19 años, se conectó con la joven a través de amigos.

Los dos comenzaron a hablar sobre mensajes de Facebook y mensajes de texto.

Los investigadores dicen que Anderson le envió a la niña hasta 100 fotos explícitas y la instó a enviarle fotos similares de ella.

“Simon declaró que la obligó a enviar imágenes [threatening] suicidarse, [threatening] con matar a REDACTED y amenazando con contactar a las fuerzas del orden y meterlos a ambos en problemas. Simon informó que REDACTED le envió imágenes de su vagina ”, dijo Anderson a los detectives, según la declaración jurada de arresto.

“Yo diría que eso es todo lo amenazante que puedes hacer”, dijo el sheriff Grady Judd. “Eso se llama aseo. Para que puedas prepararte y hacer amigos, puedes prepararlos amenazándolos”.

En los mensajes de texto presentados en la declaración jurada, Anderson parece saber que lo que estaba haciendo estaba mal.

“Tienes 10 años, necesitas a alguien de tu edad”, escribió, según la oficina del alguacil. “Debería ir a la policía y ser arrestado”.

Según el sheriff, los investigadores se enteraron del comportamiento después de que un amigo vio las fotos explícitas en el teléfono de la niña y se lo contó a un adulto.

“Si no sabe con quién se están comunicando en línea, si no está familiarizado con su tecnología, si no tiene los controles parentales, está permitiendo que este desviado entre en la habitación de su hijo”, dijo Sheriff Judd.

Anderson enfrenta la posesión de pornografía infantil, extorsión y acusaciones de ciberacoso agravadas.

