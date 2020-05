Un hombre de Florida corre con la televisión para aclarar la muerte de Arbery

(WPTV / CNN) – Un ex pastor de Florida se está volviendo viral por su experimento social, en el que se filma a sí mismo corriendo con un televisor para comentar sobre un doble estándar en Estados Unidos.

Richard Demsick de Vero Beach realizó el experimento en apoyo de Ahmaud Arbery, un joven negro que fue asesinado mientras trotaba en Georgia.

Su video de 15 segundos Tik Tok tiene 6.5 millones de visitas y contando. La leyenda del video decía “feliz cumpleaños, Ahmaud. Triste para mí, corrí hoy sin miedo en un vecindario similar que llevaba un televisor” con los hashtags #runwithmaud.

Demsick estaba molesto por el caso de Arbery y quería hacer un comentario sobre la justicia social.

“Esta no fue una publicación que pensé intencionalmente ‘tal vez esto se volverá viral”, dijo Demsick a WPTV.

Arbery, de 25 años, fue asesinado mientras corría en febrero. Los dos hombres acusados en el tiroteo dijeron a los investigadores que pensaban que Arbery era un sospechoso de robo.

“Quería mostrarle a la gente que no se trataba de si pareces un criminal o no, y sabía que podía correr con un televisor en esta ciudad de este vecindario y que nadie me iba a detener. Estos son vecinos que no tengo” No sé. Nadie dijo: ‘Oh, me pregunto si debería llamar a la policía y ver qué está pasando con ese tipo’. Fueron como ‘Hey, es bueno verte, chico blanco al azar con un televisor en la mano corriendo por el vecindario’ “.

Demsick les dijo a sus padres lo que iba a hacer la noche anterior y su preocupación no estaba en relación con su seguridad, sino si se interpretaría como una luz a la muerte de Arbery.

“Afortunadamente, no fue así como se recibió. La gente entendió que esto me conmovió y esto es una tragedia”, dijo Demsick.

Desde el video, algunos se han acercado para invitarlo a tener conversaciones sobre la raza.

“Negro, blanco, pase lo que pase, hay un Dios que nos ama a todos y debemos unirnos como vecinos. Con el descargo de responsabilidad de que algunos de nuestros vecinos tienen problemas únicos que no tenemos que enfrentar”, dijo Demsick.

