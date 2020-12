‘Un excelente regalo de Navidad’: Los empleados de la salud del Doctors Hospital of Sarasota suben sus mangas para recibir la vacuna del COVID-19

CONDADO SARASOTA (WFLA) – A fines de febrero, el Doctors Hospital of Sarasota fue el primero en el estado en tratar a un paciente con COVID-19 positivo. Diez meses después, el hospital recibió su primera ronda de vacuna COVID-19 de Moderna.

“Hemos esperado mucho tiempo. No pensamos que lo obtendríamos hasta después del primero del año y el hecho de que lo obtendremos a fines de diciembre en Nochebuena, es muy emocionante para todos”, agregó. dijo el director de enfermería Todd Haner.

La terapeuta respiratoria Allison Mills describió este año como una montaña rusa.

“Es un estrés excesivo del día a día lidiar con el COVID, ver a las personas contraer el COVID, tratar a las personas con el COVID, ha sido terrible”, dijo Mills.

En esta Nochebuena, los viales de vacunas COVID-19 trajeron un rayo de esperanza al hospital por primera vez en mucho tiempo.

“Es un poco surrealista que nos estén poniendo la vacuna y que sea Nochebuena, así que hay muchas emociones”, dijo Haner.

“Es un excelente regalo de Navidad”, dijo Mills.

“Esperaba con ansias el día de hoy. Esperaba recibir la vacuna y, con suerte, esto se convirtió en el primer paso hacia la normalidad”, dijo la terapeuta respiratoria Elaine Myrtle.

Joann Inners fue una de las primeras en el hospital en recibir la vacuna. Fue una especie de momento de círculo completo para el terapeuta respiratorio que trató al primer paciente positivo de COVID-19 del estado a fines de febrero.

“Tengo muchas esperanzas de que esto cambie todo bastante rápido, espero. Se enteran de que la vacuna no se generalizará hasta mediados del año que viene o hasta el final del año, pero con suerte, podemos poner esto en marcha y marcar la diferencia. “, dijo Inners.

Doctors Hospital of Sarasota tiene más de 700 empleados. Los funcionarios del hospital le dicen a 8 On Your Side que han recibido suficientes dosis de la vacuna Moderna para todos los que quieran una en este momento.

“No lograremos esa inmunidad colectiva si no la obtenemos todos y si tenemos a las personas que aguantan y no la obtenemos, simplemente va a ralentizar el proceso”, dijo Haner.