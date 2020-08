Un error del sistema del IRS evita que algunos pagos de estímulo se envíen por correo a 26 estados, incluyendo Florida

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – Si aún no ha recibido su chequeo de estímulo, un error del sistema del IRS puede ser el culpable.

Según un mensaje actualizado en el sitio web del IRS, algunos pagos programados para enviarse el 22 de mayo como una tarjeta de débito prepaga “no se emitieron todos”. Esos pagos fueron programados para personas en 26 estados, incluida Florida.

El IRS dice que los otros estados afectados fueron Alabama, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Iowa, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Nebraska, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Norte Dakota, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island, Dakota del Sur, Texas, Vermont y Virginia.

“Si vive en uno de los estados … no se necesita ninguna acción. Estamos trabajando para emitir el pago como un cheque en papel a su dirección en el archivo”, dice el sitio web del IRS. ” Get My Payment proporcionará una nueva fecha una vez que se haya programado su pago con cheque”.

La actualización no se publicó en línea hasta el 27 de julio, y la única forma de encontrarla es a través de la página de preguntas y respuestas del IRS .

Esta es solo una de las muchas actualizaciones en la página de preguntas del IRS que confunde a aquellos que todavía están esperando su pago de estímulo.

Mientras el Congreso considera un segundo paquete de estímulo , muchos que esperan su primer pago se sienten frustrados.

Sandra O’Connor dice que el sitio web del IRS muestra que el gobierno no tiene suficiente información para procesar su pago. Sin embargo, ni siquiera hay una pista sobre qué información se necesita. Ella dijo que está “100 por ciento” segura de que califica y que necesita el dinero.

“Veo personas a mi alrededor que reciben su pago”, dijo. “La esposa de mi vecino, que falleció en enero, recibió un pago esta semana. Entonces, ¿por qué no puedo recibir mi pago?”

Ella dice que ha esperado durante horas en espera y no puede obtener respuestas. También ha esperado durante horas en una oficina local del IRS, solo para ser rechazada.

“Sé honesto conmigo”, dijo. “¿Qué falta para poder completar esa pieza del rompecabezas?”

Algunos espectadores nos dicen que el sitio web del IRS muestra “estado no disponible”. Esto podría deberse a que el IRS todavía está procesando su declaración de impuestos o aún no ha cargado sus datos en el sitio web.

En junio, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara informó que el IRS aún necesitaba pagar entre 30 y 35 millones de cheques.

