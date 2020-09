¿Un caso de discriminación en la biblioteca de la ciudad de New Port Richey o un malentendido?

CONDADO DE PASCO, Fla. (WFLA) – Daina Rogers desea una disculpa. En un viaje reciente a la biblioteca de New Port Richey Main Street, a ella, a sus hijos y a su madre se les negó inicialmente el acceso debido a la ordenanza de las máscaras.

Su hijo Mayik de 5 años está discapacitado y en silla de ruedas. Su madre, Valerie Tanner, tiene EPOC y no usa mascarillas debido a su discapacidad.

Rogers grabó el encuentro en su teléfono celular. En el video se ve a sus otros dos hijos con máscaras, ella dice que las únicas dos personas en su grupo que no usaban máscaras eran su madre y Mayik.

Quedó destrozada cuando un empleado de la biblioteca le informó que no podían entrar.

“Estos niños ya pasan por muchas cosas. Han estado encerrados durante cinco meses, hemos estado haciendo todo lo posible para mantenerlos fuera”, dijo Rogers. “Así que sales y solo hay cosas limitadas que puedes hacer, así que decimos, vayamos a la biblioteca y luego llegas allí y lo atacan”.

Los empleados de la biblioteca se ofrecieron a sacar los libros que la familia quisiera y finalmente permitieron que todos entraran.

La administradora de la ciudad de New Port Richey, Debbie Manns, cree que los miembros del personal estaban siguiendo las reglas.

“Desde nuestra perspectiva, le ofrecimos una silla a la madre. Le dijimos, siéntate, podemos ayudarte. ¿Qué quieres? Podemos sacar libros”, dijo Mann. “Decidieron que querían ir a la habitación de los niños en el segundo piso del edificio y entraron”.

Rogers cree que este fue un caso claro de discriminación y se comunicó con 8 On Your Side con la esperanza de que una situación similar no le suceda a nadie más.

“Nunca hemos tenido un problema durante toda esta pandemia con él (Mayik). Nadie nos ha dicho una palabra sobre él”, dijo Rogers, entre lágrimas. “Y luego la biblioteca, decimos, ¿hablas en serio ahora mismo? ¿Por qué harías esto? ¿Por qué le harías esto a una familia? ¿Por qué le harías esto a mi pequeño al que le gusta leer libros? justa.”

