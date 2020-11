Turquía provoca un incendio en la casa de St. Pete, como mantenerse a usted y a sus seres queridos a salvo este Día de Acción de Gracias

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – “Estaba llorando tan fuerte hasta que mi mamá vino y le di un abrazo”, dijo Khilah Morris, de 8 años, recordando el incendio de pavo del martes en su casa de San Petersburgo.

Morris dijo que estaba aterrorizada por su familia cuando su casa se incendió mientras se preparaban para el Día de Acción de Gracias. Las marcas negras de chamusquina y el olor a humo aún persistían.

“Empecé a llorar, casi me da un infarto porque pensé que mi conejito iba a morir”, dijo Ariayah Morris. Los padres de Ariayah y cuatro hermanos lograron salir de la casa, pero Oreo el conejito quedó atrapado. Afortunadamente, el Departamento de Bomberos de St. Pete salvó el día.

“Esa fue una buena salvada”, dijo el teniente Steven Lawrence de St. Pete Fire Rescue.

Pero el teniente Steve Lawrence dijo que el susto probablemente se pudo evitar. “Siempre que esté asando a la parrilla, fumando o friendo un pavo durante las vacaciones, asegúrese de estar fuera de casa”.

El teniente Lawrence quiere recordarle a las familias que mantengan todos los electrodomésticos de cocina externos a 10 pies de la casa, eviten usar demasiado aceite ya que es inflamable, nunca dejen alimentos cocinándose sin que alguien los observe, asegúrese de girar la olla de la estufa y las asas de la sartén hacia el mostrador para los niños no pueden agarrarlos y asegurarse de que el pavo esté completamente descongelado.

8 On Your Side preguntó qué pasaría si un pavo no se descongela por completo antes de cocinarlo.

“Crea una gran bola de fuego”, dijo el teniente Lawrence. Continuó: “Si todavía tiene mucha humedad, el aceite y el agua no se mezclan, por lo que se creará un mayor desplazamiento del aceite caliente”.









El teniente Lawrence dijo que en caso de que se inicie un incendio mientras se cocina afuera, tenga a mano una manguera de jardín. Si está adentro, tenga un extintor cerca. Finalmente, mantenga su teléfono cerca para llamar al 911.

Vea el video de PSA del Día de Acción de Gracias de St. Pete Fire que toma menos de 2 minutos aquí.

Para obtener más información sobre seguridad contra incendios, visite el sitio web de St. Petersburg Fire Rescue .