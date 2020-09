Turistas desaparecidos de Estados Unidos fueron encontrados muertos en un pozo mexicano

CONDADO DE KERSHAW, SC (CNN / WIS) - Un niño de 8 años de Carolina del Sur que le dijo a su madre que tenía miedo de la policía tiene un amigo nuevo e inesperado: un ayudante del alguacil.

"Él dijo, 'mami, no quiero que me detengan porque tengo miedo de que me disparen", dijo Ashton, la madre de Gavin Williamson.