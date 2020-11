Últimas elecciones de 2020: campaña de Biden preparada para una posible batalla judicial

TAMPA, Florida (WFLA) – Es Donald Trump contra Joe Biden mientras el país busca decidir quién pasará los próximos cuatro años en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump espera ganar un segundo mandato al frente de la nación junto al vicepresidente Mike Pence, mientras que el ex vicepresidente Joe Biden busca derrocarlo y convertirse en presidente con su compañera de fórmula Kamala Harris a su lado.

Al igual que en años anteriores, el camino a la Casa Blanca en 2020 probablemente pasará por Florida. Será difícil para cualquiera de los candidatos ganar la presidencia sin ganar el estado de campo de batalla .

Esta historia contendrá actualizaciones en vivo a continuación a medida que aparezcan los resultados. Las últimas actualizaciones aparecerán en la parte superior (siempre ET).

5:00 am: NBC News proyecta que Joe Biden ha ganado Hawaii, obteniendo cuatro votos electorales.

4:15 am: La campaña de Joe Biden dice que está preparada para una batalla legal si el presidente Donald Trump le pide a la Corte Suprema que deje de contar las boletas.

El miércoles por la mañana temprano, el presidente dijo que “irá a la Corte Suprema de Estados Unidos” y que quiere que “se detenga toda la votación”.

En una declaración enviada a Associated Press, la directora de campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon, calificó los comentarios de Trump como “escandalosos, sin precedentes e incorrectos”, y dijo que la campaña de Biden tiene “equipos legales listos para desplegarse para resistir ese esfuerzo”. Y ella dice: “Ellos prevalecerán”.

3:06 am: Associated Press dice que Joe Biden ganó al menos tres de los cuatro votos electorales de Maine en las elecciones del martes.

Usando el “método del distrito del Congreso”, Maine y Nebraska son los únicos estados de la nación que dividen sus votos del Colegio Electoral en lugar de un ganador que se lo lleva todo.

Biden ganó la votación a nivel estatal y obtuvo un voto electoral, ganando el primer distrito del Congreso de Maine.

2:52 am: The Associated Press ha pedido a Arizona que Joe Biden se convierta en el segundo candidato presidencial demócrata desde 1948 en ganar el antiguo bastión republicano.

2:50 am : Associated Press ha anunciado que aún no convocará la carrera presidencial porque ninguno de los candidatos ha obtenido los 270 votos necesarios del colegio electoral para reclamar la victoria.

2:41 am: El presidente Donald Trump promete pedirle a la Corte Suprema que evalúe las elecciones inconclusas. Associated Press no ha declarado un ganador en la carrera presidencial.

Trump compareció ante sus partidarios en la Casa Blanca el miércoles por la mañana temprano y lloró por los resultados de las elecciones, calificando el proceso de “un gran fraude en nuestra nación”. Pero no hay evidencia de juego sucio en el suspenso.

1:31 am: El presidente Donald Trump ganó cuatro de los cinco votos electorales de Nebraska, mientras que el demócrata Joe Biden ganó un voto electoral del estado.

1:20 am: El presidente Donald Trump dice que planea hacer una declaración el miércoles por la mañana temprano, ya que la carrera sigue demasiado cerrada para llamar.

Ni Trump ni el demócrata Joe Biden han alcanzado el umbral de 270 votos del Colegio Electoral.

Trump insiste en un tuit en que “¡No se pueden emitir votos después del cierre de los polacos!” aunque, en varios estados, las papeletas se pueden contar si llegan después del día de las elecciones.

1:10 am: NBC News ha llamado a Texas por Donald Trump.

12:55 am: Joe Biden emergió el miércoles después de la medianoche para hablar sobre los resultados electorales que han dejado el resultado en la balanza.

12:35 am: The Associated Press y NBC News han llamado a Florida por Donald Trump y sus 29 votos electorales.

12:20 am: El demócrata Joe Biden hablará en breve sobre los resultados de las elecciones, ya que muchos de sus estados clave siguen demasiado cerca para llamar.

La campaña de Biden reunió al grupo de prensa que lo cubre en Wilmington, Delaware, para una declaración de la mañana del miércoles, pero no ofreció más orientación.

12:19 am: The Associated Press ha llamado a Iowa y Montana en busca de Donald Trump.

12:15 am: Associated Press ha llamado a Minnesota en busca de Joe Biden.

12:05 am: Associated Press ha llamado a Hawái en busca de Joe Biden.

12:00 pm: NBC News proyecta que Trump ganará Ohio.

11:00 pm: The Associated Press ha pedido a California, Oregon y Washington a Joe Biden. Associated Press ha llamado a Idaho por Donald Trump.

10:30 pm: NBC News ha llamado a Utah por Donald Trump. The Associated Press informa que Trump también ganó Missouri.

10:25 pm: NBC News informa que los demócratas mantendrán el control de la Cámara de Representantes. NBC News ha llamado a New Hampshire por Joe Biden.

10:00 pm: The Associated Press ha llamado a Kansas por Donald Trump.

9:45 pm: The Associated Press dice que Florida tiene un 91% de ventaja y que el presidente Trump tiene una ventaja del 3,5% en este momento. NBC News dice que el estado todavía está demasiado cerca para llamar.

9:15 pm : NBC News ha llamado a Colorado por Joe Biden.

9:00 pm: The Associated Press llamó a Nuevo México y Nueva York por Joe Biden. Associated Press ha llamado a Luisiana, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming para el presidente Trump.

8:41 pm: NBC News informa que Florida está demasiado cerca para ser llamado.

8:30 pm: Associated Press ha llamado a Illinois por Joe Biden. The Associated Press ha llamado a Arkansas para el presidente Trump.

8:20 pm The Associated Press llamó a Connecticut y Rhode Island en busca de Joe Biden. The Associated Press llamó a Alabama, Mississippi y Carolina del Sur para el presidente Trump.

8:10 pm: The Associated Press llamó a Tennessee para el presidente Trump.

8:00 pm: NBC News llamó a Oklahoma para el presidente Trump. NBC News ha llamado a Maryland, Nueva Jersey, Massachusetts, Distrito de Columbia y Delaware por Joe Biden.

7:38 pm: Associated Press ha llamado a Virginia por Joe Biden.

7:30 pm: The Associated Press ha llamado a Virginia Occidental para el presidente Trump.

7:10 pm: NBC News ha llamado a Indiana para el presidente Trump.

7:05 pm: Associated Press llamó a Kentucky para el presidente Trump y Vermont para Joe Biden.

7 pm: Las urnas en el área de Tampa Bay han cerrado. Si hace fila a las 7 pm hora local, puede emitir su voto.

Varios condados en el área del Panhandle están abiertos hasta las 8 pm ET debido a la diferencia horaria.

6 pm: Las urnas están abiertas por una hora más en el área de Tampa Bay. Las urnas de Florida cierran a las 7 pm hora local. Varios condados en el área del Panhandle están abiertos hasta las 8 pm ET debido a la diferencia horaria.

Si está en la fila a las 7 pm, hora local, puede emitir su voto.

Si bien todos los ojos están puestos en las elecciones presidenciales de este año, el control del Senado también está en juego. Los dos senadores de Florida, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, no pueden ser reelegidos este año, pero varios escaños en los estados vecinos podrían terminar cambiando.

Florida tiene varios escaños en la Cámara de Representantes en juego, incluidos ocho en el área de Tampa Bay.

