La Dra. Jill Biden ofreció comentarios del día de las elecciones a los votantes en Tampa Bay

TAMPA, Florida (WFLA) – En un esfuerzo de último minuto para obtener votos el día de las elecciones, la Dra. Jill Biden se quedó perpleja por su esposo, Joe Biden, en San Petersburgo y Tampa.

El Dr. Biden pasó la mañana en un centro de votación en San Petersburgo. Saludó a los voluntarios, simpatizantes y votantes, dijeron sus asistentes.

“Hay mucho en juego”, dijo Biden a los periodistas en San Petersburgo. “No me importa si estás preocupado por el cambio climático, la educación, la atención médica, el control de armas, lo que sea que realmente te importa. Todo está en juego. Y sabes, el personaje está en la boleta electoral. Joe y Donald Trump no podría ser más opuesto. Entonces, si está buscando un presidente que sea fuerte y resistente, y que sea un líder firme y tranquilo para deshacerse de este caos de la América de Donald Trump, si está cansado de todo , entonces debes votar por mi esposo Joe Biden “.

Después de visitar el condado de Pinellas, la ex Segunda Dama de los Estados Unidos viajó a través de la Bahía de Tampa hasta Casa Biden, una sede electoral demócrata local a lo largo de West Columbus Drive.

“¡Hola, Tampa!” gritó a la multitud.

Alrededor de 50 simpatizantes fueron seleccionados para el evento para mantener las pautas de COVID-19.

“Desde el primer día, esta campaña se ha centrado en ti. No en mí. No en Joe. No en Kamala. No en Doug. Se trata de ti y de todos los estadounidenses que están desesperados por un liderazgo”, dijo.

A la multitud le gustó eso.

“Necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio durante cuatro años y creo que tendremos uno esta noche”, dijo Kevin Hurley, un seguidor de Biden-Harris.

Antes de dejar el podio y dirigirse a su casa en Delaware, donde la Dra. Biden observará los resultados de las elecciones con su esposo, envió un mensaje directo a la gente.

“¿Estás listo para votar? ¿Estás listo para ganar? ¿Y estás listo para decirle a Donald Trump que estás despedido?” ella dijo.

La Dra. Biden estuvo recientemente en la ciudad el domingo haciendo campaña a favor de su esposo durante un mitin en Tampa.

