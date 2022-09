Los médicos de EE. UU. deberían evaluar regularmente a todos los adultos menores de 65 años para detectar ansiedad, propuso el martes un influyente grupo de pautas de salud.

Es la primera vez que el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. recomienda la detección de ansiedad en la atención primaria para adultos sin síntomas. La propuesta está abierta para comentarios públicos hasta el 17 de octubre, pero el grupo generalmente afirma su borrador de orientación.

Las recomendaciones se basan en una revisión que comenzó antes de la pandemia de COVID-19, evaluando estudios que muestran los posibles beneficios y riesgos de la detección. Dados los informes de un aumento en los problemas de salud mental relacionados con el estrés y el aislamiento pandémico, la guía es “muy oportuna”, dijo Lori Pbert, miembro del grupo de trabajo y coautora. Pbert es psicóloga e investigadora en el Chan de la Universidad de Massachusetts. Escuela de Medicina.

El grupo de trabajo dijo que la evidencia de los beneficios, incluidos los tratamientos efectivos, supera cualquier riesgo, que incluye resultados de detección inexactos que podrían conducir a una atención de seguimiento innecesaria.

Los trastornos de ansiedad se encuentran entre las quejas de salud mental más comunes y afectan a alrededor del 40 por ciento de las mujeres de EE. UU. en algún momento de sus vidas y a más de 1 de cada 4 hombres, anotó Pbert.

Las personas negras, las que viven en la pobreza, las personas que han perdido a sus parejas y las que tienen otros problemas de salud mental se encuentran entre los adultos que enfrentan un mayor riesgo de desarrollar ansiedad, que puede manifestarse como ataques de pánico, fobias o sentirse siempre nervioso. Además, aproximadamente 1 de cada 10 mujeres embarazadas y posparto experimentan ansiedad.

Las herramientas de detección comunes incluyen cuestionarios breves sobre síntomas como miedos y preocupaciones que interfieren con las actividades habituales. Estos se pueden administrar fácilmente en un entorno de atención primaria, dijo el grupo de trabajo, aunque no especificó con qué frecuencia se debe evaluar a los pacientes.

“Lo más importante que hay que reconocer es que una prueba de detección por sí sola no es suficiente para diagnosticar la ansiedad”, dijo Pbert. El siguiente paso es una evaluación más exhaustiva por parte de un profesional de la salud mental, aunque Pbert reconoció que encontrar atención de la salud mental puede ser difícil dado escasez de especialistas.

Megan Whalen, una especialista en marketing de 31 años a quien se le diagnosticó ansiedad en 2013, dice que los médicos habituales deben detectar problemas de salud mental con la misma frecuencia que los problemas físicos.

“La salud es salud, ya sea que el problema sea visible o no”, dijo Whalen, de Hoboken, Nueva Jersey.

Recibió ayuda de medicamentos y terapia de conversación, pero sus síntomas empeoraron durante la pandemia y se mudó temporalmente a casa.

“La pandemia me hizo tener miedo de salir de casa, mi ansiedad me decía que cualquier lugar fuera de la casa de mi infancia no era seguro”, dijo Whelan. “A veces todavía lucho con sentimientos de pavor y miedo. Es solo una parte de mi vida en este momento , y trato de manejarlo lo mejor que puedo”.

El grupo de trabajo dijo que no hay suficiente investigación sólida en adultos mayores para recomendar a favor o en contra de la evaluación de la ansiedad en personas de 65 años en adelante.

El grupo sigue recomendando pruebas de detección de depresión para adultos y niños, pero dijo que no hay suficiente evidencia para evaluar los posibles beneficios y daños de las pruebas de detección de suicidio en adultos que no muestran síntomas preocupantes.

En abril, el grupo emitió un borrador de una guía similar para niños y adolescentes, recomendando la detección de la ansiedad pero afirmando que se necesita más investigación sobre los posibles beneficios y daños de la detección del suicidio en niños sin signos evidentes.

Las pautas del grupo de trabajo a menudo determinan la cobertura del seguro, pero la ansiedad ya está en el radar de muchos médicos de atención primaria. En 2020, un grupo afiliado al Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos recomendó pruebas de detección de ansiedad de atención primaria de rutina para mujeres y niñas a partir de los 13 años.

Melissa Lewis-Duarte, entrenadora de bienestar en Scottsdale, Arizona, dice que la respiración rítmica, la meditación y hacer una lista diaria de tres cosas por las que está agradecida le han ayudado con su ansiedad.

“Los médicos dicen: ‘Asegúrate de dormir, controla tu estrés’. Sí, lo entiendo”, pero no todos saben cómo, dijo la madre de tres hijos de 42 años. “Es difícil priorizar el cuidado personal, pero eso es lo que es necesario”.