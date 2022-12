An at-home COVID-19 test shows a negative result. (Alix Martichoux / Nexstar)

(NEXSTAR) – Tiene dolor de garganta, secreción nasal y tos (o cualquiera de los otros síntomas más comunes de COVID-19 en este momento), pero cuando se frota la nariz y se hace una prueba, sale negativo. ¿Existe la posibilidad de que todavía tenga COVID-19? ¿Podría ser otra cosa?

La respuesta a ambas preguntas es sí.

“Si se siente sintomático y da negativo en la prueba de COVID-19, por lo general, la razón más probable es que esté infectado con otra cosa además de COVID-19”, dijo el Dr. Andrew Pekosz, virólogo y profesor de la Escuela de Medicina Johns Hopkins Bloomberg. Salud Pública, durante una rueda de prensa la semana pasada.

Después de todo, otros dos virus respiratorios, la influenza y el RSV, están circulando a niveles especialmente altos este invierno, y las tres enfermedades tienen síntomas superpuestos .

Pero Pekosz continuó diciendo que una prueba negativa realmente no cambia mucho en cuanto a los próximos pasos.

“Si te sientes enfermo, realmente no debería haber diferencia si tu resultado es positivo para COVID-19, gripe o RSV”, dijo. “Si te sientes mal, quédate en casa, cuídate. Si estás en un grupo de alto riesgo, busca atención médica para que te aconsejen qué hacer. Hay muchos virus por ahí”. que están causando espectros similares de enfermedades. Entonces, si te sientes enfermo, estás enfermo”.

La Dra. Keri Althoff, profesora asociada de epidemiología en la Escuela Bloomberg, sugirió esperar de 24 a 48 horas y luego volver a realizar la prueba. Puede obtener un resultado positivo en la prueba si tiene COVID-19 y su carga viral se acumula.

La orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señala que un resultado negativo de la prueba de COVID-19 no significa necesariamente que no esté infectado. Incluso si no se detecta el virus, aún podría estar allí en pequeñas cantidades.

Si tiene síntomas del virus y sigue dando negativo , los CDC dicen: “Es posible que tenga COVID-19, pero se hizo la prueba antes de que el virus fuera detectable, o puede tener otra enfermedad, como la gripe”.

También puede considerar hacerse una prueba de PCR en un sitio de prueba, que es más sensible y puede detectar el virus antes.

Las pruebas caseras y de laboratorio siguen siendo buenas para detectar infecciones por COVID-19, a pesar de las mutaciones y los cambios en las variantes, dijo Pekosz.

Hacerse la prueba en el consultorio de un médico también puede ayudarlo a identificar qué es lo que lo enferma y acceder al tratamiento adecuado.

“Tanto para la gripe como para el COVID, tenemos antivirales que funcionan si se toman temprano después de los síntomas”, dijo Pekosz a Nexstar . “Así que particularmente si estás en un grupo de alto riesgo, es bueno saber eso. … Esas son herramientas importantes que realmente tenemos que seguir usando”.