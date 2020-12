Trump perdona a los agentes fronterizos que golpearon y dispararon al narcotraficante en 2005

Jose Compean, left, and Ignacio Ramos.

Congresista y ex asistente de campaña de Trump entre los 20 que recibieron indultos, sentencias conmutadas del presidente

EL PASO, Texas (Informe fronterizo) – El presidente Trump indultó a dos ex agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos condenados por disparar a una supuesta “mula de la droga” desarmada que intentaba huir de regreso a México.

Ignacio Ramos y José Compean cumplían sentencias reducidas por su papel en el tiroteo de Osvaldo Aldrete Dávila en 2005 el 17 de febrero de 2005 cerca de El Paso.

Los agentes afirmaron que Aldrete les blandió un arma mientras se resistía al arresto; el sospechoso dijo más tarde que estaba desarmado y que intentaba rendirse cuando Compean lo golpeó con una escopeta, informó CNN.

El sospechoso intentó escapar a México cuando Ramos le disparó. Ramos y Compean fueron condenados por asalto con un arma peligrosa, mentir sobre el incidente y violar los derechos de la Cuarta Enmienda de Aldrete. Ramos recibió una sentencia de prisión de 11 años y Compean una pena de 12 años por los cargos. El presidente George W. Bush luego redujo las sentencias, informó CNN.

Aldrete fue arrestado en 2007 por cargos de contrabando de 750 libras de marihuana a Estados Unidos, pero se le ofreció inmunidad a cambio de su testimonio contra los agentes, informó CNN.

La Casa Blanca emitió el miércoles un comunicado diciendo que Trump indultó a los ex agentes basándose en el apoyo de 100 miembros del Congreso. La declaración destacó cómo Ramos y Compean estaban activos en sus comunidades y en la iglesia.

“Ambos hombres se desempeñaron como agentes de la Patrulla Fronteriza y se pusieron en peligro para ayudar a asegurar nuestra frontera sur con México”, dijo el comunicado de la Casa Blanca. “Detuvieron a un extranjero ilegal que traficaba 700 libras de marihuana. Cuando el extranjero ilegal, que se creía armado, se resistió al arresto, el Sr. Ramos le disparó al sospechoso, quien huyó al otro lado de la frontera ”.

En total, Trump indultó a 15 personas y conmutó parte o la totalidad de las sentencias de otras cinco.

Otros que reciben indultos incluyen a cuatro contratistas privados de Blackwater condenados en 2014 por 14 asesinatos no autorizados en Bagdad; el ex congresista Duncan Hunter; y el ex asistente de campaña George Papadopoulus.

Hunter, un republicano, estaba programado para comenzar una sentencia de 11 meses por conspirar para hacer mal uso de los fondos de la campaña el 4 de enero en la Institución Correccional Federal La Tuna, que se encuentra a las afueras de El Paso.

