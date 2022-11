( NewsNation ) — El expresidente Donald Trump dijo el martes que su respaldo le ganó a Ron DeSantis el puesto de gobernador de Florida. Pero dijo que DeSantis, ahora visto como el principal rival de Trump para la nominación presidencial republicana, podría haber sido más amable.

Trump habló en exclusiva con NewsNation sobre DeSantis, las elecciones intermedias y la integridad electoral. La entrevista completa con Markie Martin de NewsNation se transmitirá a las 6 pm ET/ 5 pm CT en NewsNation. Use nuestra página Buscador de canales aquí para aprender cómo ver NewsNation.

“Ni siquiera iba a poder ser un factor en la carrera”, dijo Trump, refiriéndose a las primarias republicanas para gobernador. “Y tan pronto como lo respaldé, en unos momentos, la carrera terminó”, dijo Trump. “Le conseguí la nominación. Él no la obtuvo. La obtuve, porque en el momento en que hice ese respaldo, él la obtuvo”.

DeSantis venció al comisionado de Agricultura de Florida, Adam Putnam, con más del 56% de los votos.

“Luego se postuló y se suponía que no podía ganar”, dijo Trump, refiriéndose a la carrera del gobernador contra el demócrata Andrew Gillum. “Hice dos mítines, tuvimos 52.000 personas cada uno y ganó. Pensé que podría haber sido más amable. Pero eso depende de él”.

DeSantis venció a Gillum por menos de aproximadamente 33,000 votos para ganar la carrera por la gubernatura de Florida.

NewsNation contactó a DeSantis y su equipo para obtener una respuesta.

Trump dijo que DeSantis es una persona con la que siempre ha tenido una “relación decente”. Pero ahora DeSantis y Trump se enfrentan con frecuencia antes de un posible enfrentamiento por la nominación presidencial republicana de 2024.

Ambos también han señalado interés en una carrera presidencial de 2024. Los dos políticos no han asistido recientemente a los mítines del otro y Trump recientemente llamó a DeSantis “DeSanctimonious” en un evento de campaña .

Una encuesta reciente de ABC News/Ipsos publicada el mes pasado encontró que DeSantis superó a Trump cuando se les preguntó a los votantes republicanos en quién confiaban para guiar al partido hacia el futuro.

Trump también discutió sus respaldos antes de las elecciones intermedias y dijo que incluso si a un candidato le va bien, no cree que sus respaldos reciban el debido crédito.

“Bueno, creo que si ganan, debería recibir todo el crédito”, dijo Trump. “Si pierden, no se me debe culpar en absoluto, pero probablemente será todo lo contrario.

“Cuando ganen, creo que les va a ir muy bien, probablemente me den muy poco crédito, aunque en muchos casos le digo a la gente que se postule, se postularon y resultaron ser muy buenos candidatos. Han resultado ser muy buenos candidatos”, dijo Trump.

“Pero por lo general, lo que sucede es que, cuando lo hacen bien, no me dan ningún crédito. Y si lo hacen mal, me echan la culpa de todo. Así que estoy preparado para cualquier cosa, pero nos defenderemos”. ”

La entrevista exclusiva se produce después de que Trump se burlara de un “gran anuncio” la próxima semana, después de los exámenes parciales.

“Voy a hacer un gran anuncio el martes 15 de noviembre en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida”, dijo el expresidente el lunes por la noche en un mitin en Dayton, Ohio.

El impulso republicano ha aumentado en las semanas previas a las elecciones de mitad de período. El Partido Republicano ahora es el favorito para obtener el control de ambas cámaras del Congreso de manos de los demócratas, según Decision Desk HQ.

En una encuesta de NewsNation Decision Desk HQ de fines de julio, casi el 57% de los encuestados dijeron que Trump no debería postularse en 2024. Luego se les preguntó qué candidato preferirían, pero en un campo que incluía a DeSantis, “Alguien más” recibió la mayoría de los votos. con un 38%.

En esa misma encuesta, los votantes registrados también rechazaron la candidatura de Biden para un segundo mandato. El sesenta por ciento de las personas dijo que no debería volver a postularse. Al igual que los republicanos, ningún demócrata alternativo recibió la mayoría del apoyo, y “alguien más” obtuvo el 44% de los votos.