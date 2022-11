El expresidente Trump dice que el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), debería ser destituido si respalda un plan para eliminar el techo de la deuda por temor a que los republicanos de la Cámara de Representantes puedan causar que EE.UU. incumpla el crédito de la nación.

Cuando el locutor de radio conservador John Fredericks le preguntó el jueves sobre la posibilidad de que el Congreso elimine efectivamente el límite de la deuda, el expresidente criticó la idea.

“Es una locura lo que está pasando con este techo de deuda. Mitch McConnell sigue permitiendo que suceda. Quiero decir, deberían acusar a Mitch McConnell si lo permite”, dijo Trump. “Francamente, algo tiene que ser, tienen algo contra él. La forma en que aprueba esto es increíble”.

Los miembros del Senado y la Cámara no pueden ser acusados, aunque ambas cámaras pueden destituir a un legislador con dos tercios de los votos. El presidente no está involucrado en ese proceso.

Un portavoz de McConnell se negó a comentar.

El comentario se produce poco después de un esfuerzo renovado de los demócratas de la Cámara de Representantes para eliminar el techo de la deuda durante la próxima sesión de pato cojo por temor a que los republicanos de la Cámara, que se espera obtengan la mayoría en las elecciones intermedias del martes, utilicen la batalla del límite de endeudamiento para ganar recortes en el gasto federal y otros programas.

Treinta y un demócratas de la Cámara, encabezados por el representante Brendan Boyle (D-Pa.), firmaron una carta pidiendo su eliminación en las próximas semanas.

“Es un arma cargada que apunta a la economía estadounidense, pero, afortunadamente, tenemos la oportunidad de desarmarla antes de que sea demasiado tarde”, dijo Boyle recientemente a The New York Times . “Si no hacemos esto en noviembre o diciembre, nos arrepentiremos seriamente el próximo año”.

McConnell dijo en 2017 que la idea de eliminar el techo de la deuda sería “una empresa bastante desafiante”. Estaba respondiendo a un impulso de los demócratas para deshacerse de él, una idea que en ese momento fue adoptada por Trump.

“Complica las cosas. Realmente no es necesario”, dijo Trump sobre el techo de la deuda en ese momento.

Trump también firmó varios proyectos de ley para extender el límite de deuda, incluido uno en 2019 que lo elevó hasta mediados de 2021.

“Nunca podemos jugar con eso”, dijo Trump sobre el techo de la deuda en julio de 2019. “No puedo imaginar a nadie siquiera pensando en usar el techo de la deuda como una cuña de negociación”.

La relación Trump-McConnell ha cambiado significativamente desde entonces. Los dos no han hablado desde que McConnell felicitó al presidente Biden por su victoria electoral de 2020 y, según los informes, McConnell prometió no hablar nunca con Trump después del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El año pasado, Trump criticó a McConnell por llegar a un acuerdo con los demócratas para aumentar el límite de la deuda.

“Parece que Mitch McConnell se está plegando a los demócratas, nuevamente”, dijo Trump en un comunicado de octubre de 2021 . “Tiene todas las cartas con el techo de la deuda, es hora de jugar la mano. ¡No dejes que destruyan nuestro país!”.