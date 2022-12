BATON ROUGE, La. (BRPROUD) — La comunidad de Baton Rouge está de luto después de que tres miembros de la banda Human Jukebox de la Universidad del Sur fueran golpeados y asesinados a lo largo de la I-49 en el norte de Luisiana el martes por la noche.

Según la Tropa E de la Policía Estatal de Louisiana (LSP), Tyran Williams, de Dallas, Texas, de 19 años, Dylan Young, de Dallas, Texas, de 21 años, y Broderick Moore, de Cedar Hill, Texas, de 19 años, fueron asesinados en Natchitoches mientras cambiaba una llanta ponchada en la interestatal después de las 7 pm del martes.

La policía estatal dijo que un Freightliner de 1997 golpeó a los tres después de desviarse hacia el arcén en dirección norte. El conductor fue identificado como Clyde Gray, de 62 años, de Coushatta.

Las tres víctimas fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que Gray no resultó herido por el accidente, dijeron las autoridades.

Una investigación sobre el accidente está en curso.

Williams y Moore eran estudiantes de primer año que se especializaban en música y Young era un estudiante de segundo año que se especializaba en ingeniería mecánica, confirmó la Universidad del Sur.

El director de bandas de Human Jukebox, Kedric Taylor, recuerda a sus alumnos en un comunicado publicado el miércoles por la tarde:

“No tengo palabras y estoy completamente devastado al escuchar la noticia de que tres de los miembros de mi banda perdieron la vida en un accidente automovilístico el martes por la noche. Tyran Williams, Dylan Young y Broderick Moore fueron algunos de los más prometedores, humildes y talentosos. estudiantes de música a los que he tenido el placer de instruir. La dedicación y la ética de trabajo que mostraron en Human Jukebox fueron inspiradoras”.

“Apreciamos la gran cantidad de amor, oraciones y apoyo que se mostró a nuestra familia Jukebox, la comunidad de la Universidad del Sur y la familia y los seres queridos de estos jóvenes”, continuó Taylor. “Mientras trabajamos para procesar esta pérdida devastadora, le pedimos que respete la privacidad de las familias y la comunidad escolar de Broderick, Tyran y Dylan”.

Taylor dijo que los detalles sobre cómo la banda recordará a Williams, Young y Moore llegarán pronto.

El presidente del gobierno estudiantil de la Universidad del Sur tuiteó sus condolencias :

El presidente-canciller Dennis Shields compartió lo siguiente con la comunidad del campus del Sur:

Golden Band de LSU de Tigerland compartió lo siguiente mientras la comunidad de Baton Rouge está de luto:

