Trabajadora de vida asistida de Alabama captada en video burlándose de una mujer muerta, metiendo su ojo

DAPHNE, Ala. (WKRG) – Un empleado de un centro de vida asistida de Alabama fue despedido después de que se compartiera un video perturbador en las redes sociales.

Si bien el video era demasiado gráfico para mostrarlo, la estación hermana WKRG lo vio para este informe. Muestra a una anciana acostada debajo de una manta que parece haber muerto recientemente, su blusa azul decorada con pequeños corazones y otros diseños.

El video es silencioso, pero parece mostrar a una empleada en bata, una máscara colgando de su oreja, riendo en el rostro de la mujer muerta y picando el ojo del residente fallecido.

Erin Thompson, directora ejecutiva de The Brennity, dijo en un comunicado: “Podemos confirmar que este video fue grabado por uno de nuestros asociados en The Brennity at Daphne. En primer lugar, consideramos que las acciones en este video son completamente inaceptables. inapropiados y no en línea con nuestra filosofía Resident First que mantenemos estrictamente en nuestras comunidades “.

“Podemos confirmar que este asociado ya no está con Sagora Senior Living (la empresa matriz de Brennity)”, agregó Thompson en la declaración enviada por correo electrónico, “ya que no toleraremos un comportamiento como este”.

Thompson prosiguió en el comunicado para decir, “ofrecemos nuestros pensamientos y oraciones a los miembros de la familia y seres queridos de este residente”.

Thompson dijo que la instalación está “trabajando en estrecha colaboración con los investigadores y las autoridades locales mientras manejan la situación”.

DECLARACIÓN COMPLETA DE BRENNITY:

Podemos confirmar que este video fue grabado por uno de nuestros asociados en The Brennity at Daphne. En primer lugar, consideramos que las acciones en este video son completamente inaceptables, inapropiadas y no están en línea con nuestra filosofía Resident First que mantenemos estrictamente en nuestras comunidades. Podemos confirmar que este asociado ya no está con Sagora Senior Living ya que no toleraremos un comportamiento como este. Estamos trabajando en estrecha colaboración con los investigadores y las autoridades locales mientras manejan la situación. Ofrecemos nuestros pensamientos y oraciones a los familiares y seres queridos de este residente. Creemos que esta historia no es un asunto de interés público y por respeto a la familia de este residente, pedimos privacidad durante este momento delicado. Sinceramente, Erin Thompson Directora ejecutiva The Brennity at Daphne

ÚLTIMAS NOTICIAS:

Síguenos en nuestras redes sociales:

En Facebook : tampahoy.com

En Instagram: @tampahoy

En Twitter: @tampahoy