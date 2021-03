Torre de panqueques de 3 metros bate récord nacional en Rusia

Michelle Obama está lanzando una campaña sin fines de lucro que tiene como objetivo proporcionar más de 1 millón de comidas a familias con inseguridad alimentaria en relación con el debut el martes del programa de comida para niños en Netflix.

La iniciativa "Pass the Love w / Waffles + Mochi", que lleva el nombre de la nueva serie "Waffles + Mochi", es una campaña de colaboración de la asociación sin fines de lucro Partnership for a Healthier America, su presidente honorario Obama y Higher Ground Productions, la productora propiedad por la ex primera dama y su esposo, el ex presidente Barack Obama.