(NEXSTAR) – Tony Dow, quien interpretó a Wally Cleaver en “Leave It to Beaver”, falleció el miércoles por la mañana, según un comunicado emitido por su hijo.

La muerte de Dow se produce un día después de que su equipo directivo anunciara prematuramente su muerte en Facebook .

"Although this is a very sad day, I have comfort and peace that he is in a better place," said Dow's son, Christopher Dow, in a statement included in una publicación de Facebook compartida en la página oficial de Dow el miércoles por la tarde. "Era el mejor papá que alguien podría pedir. Fue mi entrenador, mi mentor, mi voz de la razón, mi mejor amigo, mi padrino en mi boda y mi héroe".

Christopher Dow también había dicho el martes que su padre estaba vivo y bajo cuidados paliativos cuando su equipo directivo emitió un comunicado sobre su muerte el martes por la mañana. La declaración, publicada por los gerentes y amigos Frank Bilotta y Renee James, fue eliminada más tarde ese mismo día.

"This is a difficult time," read a statement attributed to Christopher Dow, which was shared to Facebook on Tuesday. " Papá está en casa, en cuidados paliativos y en sus últimas horas, mi esposa y yo estamos a su lado junto con muchos amigos que lo han visitado, tiene un corazón luchador".

Another statement published Tuesday afternoon to Dow's Facebook page, presumably from Bilotta and James, had explained that Dow's wife Lauren Dow, while "muy angustiado", les había notificado el fallecimiento de Dow y "pidió que notificáramos a todos sus fanáticos".

“Como estamos seguros de que pueden entender, este ha sido un momento muy difícil para ella”, decía el comunicado, que se publicó el martes por la tarde. “Recibimos una llamada de la nuera de Tony diciendo que, si bien Tony no está bien, aún no ha fallecido. El hijo de Tony, Christopher, y su nuera Melissa también han estado a su lado para consolarlo, y los mantendremos informados sobre cualquier actualización futura”.

Nexstar se había comunicado con uno de los representantes de Dow para obtener información adicional sobre la confusión.

Jerry Mathers, ex coprotagonista de Dow en “Leave It to Beaver”, fue uno de los muchos amigos y compañeros actores que reaccionaron ante los informes iniciales del fallecimiento de Dow el martes.

“Siempre fue el hombre más amable, generoso, gentil, cariñoso, sincero y humilde, fue un honor y un privilegio poder compartir recuerdos con él durante 65 años”, escribió Mathers en Facebook.

La publicación de Mathers ha sido eliminada desde entonces.

Dow, de 77 años, es quizás mejor conocido por interpretar a Wally Cleaver, hermano de Theodore “Beaver” Cleaver (Mathers) en “Leave It to Beaver” entre 1957 y 1963. Dow apareció en los 234 episodios, así como en la película de reunión de TV de 1983. “Still the Beaver” y la serie secuela “The New Leave It to Beaver”, que duró cuatro temporadas a mediados de los 80. También hizo apariciones en programas populares como “My Three Sons”, “Lassie” y “Adam-12”.

Además de actuar, Dow ha dirigido episodios de televisión de “The New Leave It to Beaver”, “Harry and the Hendersons”, “Coach” y “Babylon 5”, así como casi una docena de otras series, según IMDb.

También se convirtió en escultor en años posteriores, y una de sus piezas se exhibió temporalmente como parte de una exposición en el Louvre, informó LA Times en 2008.

Los informes erróneos sobre la muerte de Dow el martes por la mañana siguieron a la noticia de los problemas de salud de Dow en los últimos años, incluida su hospitalización por neumonía en agosto de 2021. En ese momento, su agente le dijo a The Hollywood Reporter que estaba “de buen humor” a pesar del diagnóstico.

Meses después, en mayo, la esposa de Dow también reveló que a Dow se le había diagnosticado cáncer "una vez más", lo que sugiere que ya había padecido la enfermedad. On May 29, Dow himself also shared a Facebook update with fans upon beginning immunotherapy treatment.

“Tenía muchas ganas de tocar la base y agradecer a todos ustedes que han estado pensando, orando y esperando mi buena recuperación”, escribió Dow, en lo que parece ser la última publicación de Facebook que él mismo escribió. “Todos los pensamientos, tarjetas y buenos deseos han tenido un efecto tremendo en mí y agradezco todo el cariño que me han expresado. Es asombroso cómo el mundo podría cambiar con más amor y respeto. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para ‘hacer de este mundo un lugar mejor’ para nuestros amigos, familias e incluso nuestros adversarios”.