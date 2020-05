‘Todavía tenemos que ser diligentes para avanzar’: el médico de Tampa, con cautela, listo para volver a la normalidad

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

TAMPA, Florida (WFLA) – Cuando comenzó la pandemia de coronavirus, la Dra. Jessica Stine le dijo a News Channel 8 que estaba asustada . Asustada de que contrajera el virus y preocupada por sus pacientes.

Stine es oncóloga ginecológica en Tampa y ha seguido tratando a sus pacientes con cáncer durante este brote.

Stacie Schaible de News Channel 8 volvió a visitarla un mes después de su primera entrevista para ver cómo han cambiado las cosas.

“Al igual que todos los demás, estamos ansiosos por ver a nuestras familias y descubrir cómo podemos mantener el distanciamiento social, pero también volver a una forma de vida más normal”, dijo Stine.

Ella está preocupada, con la fase uno del plan de Florida para reabrir, la gente podría volverse laxa y podríamos ver un nuevo pico en los casos de COVID.

“Es muy fácil volverse complaciente porque llevas tanto tiempo encerrado”, dijo.

El coronavirus golpeó a Stine recientemente personalmente. Perdió a un amigo y ex colega por complicaciones de COVID-19.

El Dr. Luis Caldera-Nieves fue uno de los médicos asistentes de Stine cuando residía en Miami.

“Todos somos una familia muy unida de proveedores. Escuchas las historias, escuchas que tus colegas se enferman, escuchas que tus colegas fallecen y eso lo hace mucho más real”, dijo Stine.

Ella no cree que estemos fuera del bosque todavía. Y para aquellos que dicen que el bloqueo no fue necesario en primer lugar, ella no está de acuerdo.

“El coronavirus no es otro virus de la gripe. Es un virus al que no tenemos inmunidad y creo que aún debemos ser diligentes para avanzar y no bajar la guardia o de lo contrario podríamos ver ese pico que tanto temíamos antes”. ella dijo.

LATEST ON THE CORONAVIRUS PANDEMIC: