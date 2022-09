( WPRI ) — Si te encantan las velas y el aroma de la mantequilla de miel y canela de Texas Roadhouse, no busques más.

La cadena de restaurantes presentó una nueva vela que huele como la mantequilla, que se sirve junto con sus panecillos exclusivos.

Los fanáticos pueden leer más sobre esto en las redes sociales del restaurante, donde anunciaron que han perfeccionado el aroma de la deliciosa mantequilla de miel y canela que se disfruta con el pan recién horneado y lo pusieron en forma de vela.

Los fanáticos de la mantequilla de miel y canela pueden reservar la vela a partir del 23 de septiembre. Texas Roadhouse dijo que el enlace para hacerlo se publicará ese día en sus cuentas de redes sociales.

La vela costará $12, según la cadena de restaurantes.