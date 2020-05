Testigo de disparos de Georgia dice que está recibiendo amenazas

Un hombre que dice que grabó el video del teléfono celular del tiroteo de Ahmaud Arbery dijo que recibió amenazas de muerte.

Arbery recibió un disparo mortal el 23 de febrero mientras corría en Brunswick, Georgia.

Gregory McMichael y su hijo, Travis McMichael, fueron arrestados la semana pasada, más de dos meses después, después de que el video del tiroteo apareciera en línea y provocara indignación.

Los dos hombres, un padre y un hijo blancos, le dijeron a la policía que persiguieron a Arbery, que era negro, porque creían que coincidía con la apariencia de un sospechoso de robo capturado en un video de vigilancia.

William R. Bryan es identificado como testigo en el informe policial tomado después del tiroteo de Arbery. No ha sido acusado. “No me siento seguro en absoluto. No me he sentido seguro en al menos tres o cinco días”, dijo Bryan en una entrevista transmitida el lunes en WJAX-TV en Jacksonville, Florida. “Si eso es lo que quieren hacer es asustarme, me han asustado”.

“No tuve nada que ver con eso”, dijo Bryan.

“Realmente necesito que me eliminen de esto porque no tuve nada que ver con eso. Estoy tratando de que mi vida vuelva a la normalidad y ha sido manchada durante la última semana”.

Bryan describió el impacto emocional de ver el tiroteo. “Conmoción completa. Nunca he estado involucrado en algo así antes. Conmoción completa. No sabía cómo sentirme. Nunca lo había hecho. Nunca lo había visto”.

Se le preguntó a Bryan qué le diría a la familia de Arbery.

Lamento mucho tu pérdida. No sé qué más decir y sé que no puedo decir nada más. Lamento mucho tu pérdida “.

WJAX-TV informa que el abogado de Bryan, Kevin Gough (Goff), no le permitió responder ciertas preguntas, incluyendo por qué estaba conduciendo detrás de Arbery y grabando en video en los momentos previos al tiroteo.

“Mi cliente estaba respondiendo a lo que vio, que era alguien de la comunidad que no sabía que lo seguía un vehículo que reconoció”, dijo Gough.

