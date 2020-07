'Tengo toneladas de máscaras' El estudiante de Hillsborough depende del mandato de máscara para volver a la escuela

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Florida (WFLA) – Para muchas personas en Tampa Bay, usar una máscara es algo a lo que nos acostumbramos durante la pandemia de coronavirus, pero ese no es el caso de un estudiante de 12 años que está por comenzar la escuela secundaria. mes.

“Tengo toneladas de máscaras”, dijo Gareth Everett. El martes, Gareth se cubrió el rostro con una máscara de rayas y estrellas. “Tengo uno que es una cara sonriente”, dijo sobre su colección. “Tengo una cremallera”.

Everett ha usado una máscara desde que tenía dos años. Su madre Annie Everett compartió con 8 On Your Side una foto de él de segundo grado.

“Para él es normal”, dijo. “Solía ser conocido como el niño con una máscara”.

Gareth nació con fibrosis quística, por lo que tiene una capacidad pulmonar limitada y puede enfermarse fácilmente.

“Y especialmente con todo COVID-19 en este momento no hemos ido a ninguna parte”, dijo su madre a 8 On Your Side.

La Sra. Everett dijo que abrió un correo electrónico el lunes desde el Centro de Fibrosis Quística Johns Hopkins.

“Dejaron muy en claro que, si no iba a haber un mandato de máscara, sería educado en casa”, dijo, “así que estaba muy nerviosa por eso”. Tengo un trabajo de tiempo completo. No sé cómo iba a suceder eso.

Se inscribieron para hablar en la reunión de la Junta Escolar del Condado de Hillsborough el martes, para que puedan instar a los líderes del distrito a hacer obligatorio el uso de una máscara cuando comience el año escolar el próximo mes.

Pero esa decisión ya había sido tomada.

“Realmente no quiero estudiar en casa y desde entonces puedo ir a la escuela y estoy muy emocionada por mi primer año de secundaria”, dijo Everett.

El estudiante de sexto grado del programa de ciencias de la computación de la Academia del Sur de Tampa pronto se dirigió a la junta escolar para explicar por qué usar una máscara para la cara es lo que se debe hacer durante la pandemia.

“Me protege, protege a este niño, protege a los veteranos, protege a tu abuelo, protege a tu abuela”, dijo a 8 On Your Side.

Su madre dijo que todavía tiene otras preocupaciones que espera que el distrito solucione desde ahora hasta el nuevo año escolar que comienza el 10 de agosto, pero el mandato de máscara es su principal prioridad.

“Ahora es como todos los demás, todos llevan una máscara y estamos muy agradecidos”, dijo.

