'Tenemos que encontrarla': Madre de tres hijos sigue desaparecida después de un año, familia rezando por un milagro

PLANT CITY, Fla. (WFLA) – La madre de Veronica Reyes se secó las lágrimas, cubriéndose la cara en un momento, consumida por el dolor.

“Solo quiero que mi bebé esté a salvo en casa”, sollozó Tina Cortez. “Solo quiero poder abrazarla, besarla y decirle cuánto la amo”.

Los amigos y familiares de la madre desaparecida de Dover, Veronica Reyes, dicen que han estado orando por un milagro durante el último año, con la esperanza de que ella regresara a casa sana y salva.

Ahora, doce meses después, no hay nuevas pistas. Su ser querido sigue desaparecido con muy pocas pistas.

“Un año es demasiado. Necesito a mi hija en casa para poder abrazarla”, dijo la mamá de Verónica.

La madre de 23 años desapareció hace un año, el 18 de enero de 2020 , después de que regresó a casa después de salir con un amigo. Según miembros de la familia, ella regresó a su casa en Dover poco después de la 1 am, luego salió y nunca regresó.

Nadie la ha visto desde entonces.

Su auto todavía estaba frente a su casa con su bolso adentro, junto con su billetera, sus llaves y su licencia de conducir. Las últimas personas que la vieron fueron sus tres hijos, tres niños pequeños.

Extrañan desesperadamente a su madre. Todos los días preguntan dónde está.

“Tiene tres hermosos niños guapos y una mamá y un papá que no pueden dormir. Ahora apenas como porque no puedo ver a mi hija. No sé dónde está”, dijo su mamá.

Los miembros de la familia dicen que aunque sus corazones están quebrantados y se sienten débiles, su fe permanece fuerte.

Los miembros de la Iglesia Bautista del Sur Liberty en Plant City se reunieron en el aniversario de la desaparición de Veronica, orando para que la joven madre regrese a casa, feliz y saludable.

“Esa es nuestra oración”, dijo el pastor Michael Fredette, quien bautizó a Verónica cuando era niña. “No vamos a abandonar esa oración. No vamos a abandonar esta oración en absoluto. Nadie va a abandonar esta oración. No nos vamos a rendir. No dejaré que nadie se rinda con ella”.

8 On Your Side se acercó a la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough y preguntó si había nuevos desarrollos o pistas en el caso.

Dicen, tristemente, que no hay nueva información, pero no se dan por vencidos con esta madre de tres que desapareció sin dejar rastro.