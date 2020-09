‘Te amo’: Padre perdona al hombre que violó y mató a su hija de 9 años en el condado de Hillsborough

TAMPA, Fla. (WFLA) – En una notable muestra de fuerza y humildad, el padre de Felecia Williams, una niña de 9 años que fue violada y asesinada en 2014, perdonó al asesino de su hija en la corte el viernes.

Granville Ritchie fue declarado culpable de matar a Williams en septiembre de 2019.Los investigadores dijeron que había estrangulado a la niña hasta la muerte antes de poner su cuerpo en una maleta y arrojarlo cerca de Courtney Campbell Causeway en mayo de 2014.

El viernes, Ritchie fue condenado a muerte después de que la jueza Michelle Sisco escuchara una serie de declaraciones sobre el impacto de sus crímenes.

El padre de William, Jerome Williams, subió al estrado en la audiencia del viernes y dijo que perdonó al asesino de su hija más de seis años después de su muerte.

“No soy como todos los demás, hermano, no tengo ninguna mala voluntad contra ti”, dijo Jerome Williams. “El viaje que tienes por delante va a necesitar a Dios. Te perdono”.

“Mucha gente habría sufrido si yo me hubiera enfrentado a eso”, dijo Williams.

Williams dijo que cumplió condena en prisión, pero no está claro para qué.

Granville Ritchie. (Fuente: Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough)

“No soy como todos los demás, he estado donde tú has estado. Todavía se supone que debo estar donde tú estás. Pero él [God] me liberó. Eso es lo que hará por ti”. Puede que no te libere físicamente, pero espiritualmente lo hará “, le dijo a Ritchie.

Desde que salió de la prisión, Williams dijo que comenzó un negocio y que está recibiendo educación para convertirse en intérprete legal.

“No mires esto como si tu vida hubiera terminado”, agregó. “Hiciste mal. Tus errores son [sic] peores que los de otros. Cuando regresas a tu celda, te arrodillas y rezas más de lo que oraste en tu vida, y le pides perdón. Te doy mía, no tengo mala voluntad hacia ti, hermano. Te amo, eres un hijo de Dios. Pero no juegues con eso, porque si juegas con él, te va a destruir “.

Williams relató la última vez que habló con su hija, Felecia, y le dijo que ella se había ofrecido a orar por él.

“Me senté y me pregunté qué clase de padre soy”, recordó. “Debería estar orando por ella. Debería estar allí para protegerla, pero no lo estaba”.

Los investigadores dijeron que una amiga de la familia, Eboni Wiley, llevó a la niña a la casa de Ritchie en Temple Terrace el 16 de mayo de 2014 y la dejó allí mientras iba a comprar marihuana. Wiley dijo que Ritchie le había dicho que dejó que el niño caminara hasta una tienda para comprar dulces.

Los fiscales dijeron que Ritchie violó y estranguló a la niña, puso su cuerpo en una maleta y la dejó cerca de Courtney Campbell Causeway.

“Estoy bastante seguro de que sabes que mi bebé me llamó”, le dijo a Ritchie. “No estuve allí para mi bebé, pero me aseguraré de estar allí para los demás”.

“Tú mi hermano. No me importa lo que nadie más diga. Te amo. Cometiste un error. Te perdono hermano, no tengo ninguna mala voluntad hacia ti. Pero regresa, y le pides a Dios que Te hago un mejor hombre. Porque yo pedí, y él me hizo un mejor hombre, así que te pido que tú hagas lo mismo ”, agregó.

Sisco dijo que Ritchie permanecerá encarcelado hasta que se programe el estado de su muerte.

ÚLTIMAS HISTORIAS: