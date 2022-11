TAMPA, Fla. (WFLA) – Taylor Swift se pronuncia por primera vez desde que millones de fanáticos colapsaron Ticketmaster en su búsqueda para ver la primera gira de la cantante en cuatro años.

Swift publicó una declaración en su historia de Instagram el viernes, tres días después de que problemas técnicos atascaran los servidores de Ticketmaster durante la preventa, y un día después de que el minorista anunciara que las entradas no saldrán a la venta al público en general debido a “suministro insuficiente”.

En el comunicado, Swift expresó su simpatía por los fanáticos que tuvieron problemas para obtener boletos para “The Eras Tour”, o que se los perdieron por completo.

“Es realmente sorprendente que 2,4 millones de personas hayan obtenido entradas, pero realmente me molesta que muchos de ellos sientan que han pasado por varios ataques de osos para conseguirlas”, escribió Swift. “Y para aquellos que no obtuvieron boletos, todo lo que puedo decir es que mi esperanza es brindar oportunidades de movimiento para que todos nos reunamos y cantemos estas canciones”.

Ella no nombró a Ticketmaster directamente, pero los culpó por los problemas y dijo que le aseguraron que podían satisfacer la demanda.

“No voy a dar excusas a nadie porque les preguntamos, varias veces, si podían manejar este tipo de demanda y nos aseguraron que podían”, dijo Swift.

La situación de los boletos de “Eras” ha puesto a Ticketmaster bajo escrutinio , lo que llevó a los legisladores a pedirle al Departamento de Justicia que investigue a la compañía.

La senadora Kirsten Gillibrand (D-NY) culpó a la fusión de Ticketmaster con Live Nation en 2009 de empeorar la situación.

“Ticketmaster controla el 80 % de todas las ventas de boletos principales”, dijo a Nexstar el vicepresidente de NetChoice, Carl Szabo.

Instó a la Comisión Federal de Comercio a involucrarse, diciendo que es una clara violación antimonopolio.

“No tienen ningún incentivo para asegurarse de que los consumidores estén bien atendidos. No tienen ningún incentivo para bajar los precios. Y es por eso que la calidad, el servicio y las tarifas de Ticketmaster han empeorado”, dijo Szabo.

Taylor Swift tiene planeadas tres paradas en Tampa para “The Eras Tour”. La cantante se presentará en el estadio Raymond James el 13, 14 y 15 de abril de 2023. Puede leer la declaración completa del Instagram de Swift a continuación:

Bueno. No hace falta decir que soy extremadamente protector con mis fans. Hemos estado haciendo esto durante décadas juntos y, a lo largo de los años, he traído tantos elementos de mi carrera a casa. He hecho esto ESPECÍFICAMENTE para mejorar la calidad de la experiencia de mis fans haciéndolo yo mismo con mi equipo que se preocupa tanto por mis fans como yo. Es realmente difícil para mí confiar en una entidad externa con estas relaciones y lealtades, y es insoportable para mí simplemente ver cómo ocurren los errores sin ningún recurso.



Hay una multitud de razones por las que a la gente le costó tanto conseguir entradas y estoy tratando de descubrir cómo se puede mejorar esta situación en el futuro. No voy a poner excusas a nadie porque les preguntamos, varias veces, si podían manejar este tipo de demanda y nos aseguraron que podían. Es realmente sorprendente que 2,4 millones de personas consiguieran entradas, pero realmente me cabrea que muchos de ellos sientan que sufrieron varios ataques de osos para conseguirlas.



Y a aquellos que no consiguieron entradas, todo lo que puedo decir es que mi esperanza es brindar oportunidades de movimiento para que todos nos reunamos y cantemos estas canciones. Gracias por querer estar ahí. No tienes idea de lo mucho que eso significa.

Taylor Swift