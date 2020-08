TAMPA HOY: Titulares más importantes del viernes, 28 de agosto

La Junta Escolar de Hillsborough vota para traer a los estudiantes de regreso a las aulas el lunes

CONDADO HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – La Junta Escolar del Condado de Hillsborough votó 5-2 en su reunión de emergencia el viernes para traer a los estudiantes que optaron por el aprendizaje en persona de regreso a las aulas el lunes.

El superintendente y el presidente de la junta escolar convocaron la reunión de emergencia el viernes después de que un juez dictaminó que los distritos escolares pueden decidir cuándo reabrir las escuelas. (Detalles completos aquí).

Un Perrito, 3 autos y una pistola fueron hurtados por ladrones en el área de Carrollwood, dicen las autoridades

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Florida (WFLA) – Los agentes están pidiendo la ayuda del público para identificar a dos sospechosos de robo acusados de robar tres vehículos, una pistola y un cachorro pastor australiano.

Los robos ocurrieron entre la 1 y las 4 am del domingo en el área de Carrollwood.

La Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough publicó un video de los sospechosos tirando de las manijas de las puertas. (Más detalles aquí).

Hombre de Tampa condenado injustamente finalmente es liberado luego de 37 años tras las rejas

TAMPA, Florida (WFLA) – Después de mantener su inocencia durante 37 años, Robert DuBoise salió del Instituto Correccional Hardee como un hombre libre el jueves.

La evidencia de ADN recién descubierta exonera a DuBoise, que tenía solo 19 años cuando un jurado lo condenó injustamente en 1985 por el asesinato de Barbara Grams. Grams fue encontrado golpeado y sexualmente golpeado en una clínica dental de Tampa Heights en agosto de 1983.

Un juez inicialmente le dio a DuBoise la pena de muerte, pero luego se redujo a cadena perpetua mediante apelación. (Más detalles aquí).

Una montaña de basura de 6 pies de altura es limpiada en el vecindario de St Petersburg

ST.PETERSBURG, Fla. (WFLA) – 8 On Your Side está obteniendo resultados para un vecindario de St Petersburg después de lidiar con una pila de basura de 6 pies durante la semana pasada.

Los vecinos dijeron que intentaron ir por los canales adecuados, pero cuando no se hizo nada para el miércoles, llamaron a 8 On Your Side. (Más detalles aquí).

‘BINGO’: Una Pareja de Haines City es arrestada por plan de apuestas en línea, dice la policía

HAINES CITY, Florida (WFLA) – Una pareja del condado de Polk se arriesgó con un esquema de lotería en línea y ahora enfrenta cientos de cargos criminales, según la policía.

La pareja, Dexter Rhodes, de 33 años, y Deget Lane, de 27, enfrentan más de 300 cargos de establecer, promover y / o realizar una lotería ilegalmente. (Más detalles aquí).

Abren sitio de prueba móvil para trabajadores agrícolas migrantes en el condado de Hillsborough

DOVER, Fla. (WFLA) —Los trabajadores agrícolas migrantes pasan largos días en el campo, cuidando y recogiendo la comida que va a nuestras mesas. Muchos de estos hombres y mujeres no tienen seguro médico y no pueden permitirse faltar al trabajo. Muchos de ellos están aquí con visas de trabajo y la mayoría vive con otros miembros de la familia en una casa pequeña. Se les considera una población vulnerable que no siempre tiene acceso a pruebas u otros recursos durante la pandemia de coronavirus.

Afortunadamente, el Departamento de Salud del Condado de Hillsborough está estableciendo un sitio de prueba móvil para los trabajadores agrícolas el viernes. Los líderes comunitarios dicen que es importante que se atienda a las poblaciones vulnerables. (Más detalles aquí).