TAMPA HOY: Titulares más importantes del viernes 17 de julio

By Tampa Hoy Staff

Llegó el Tampa Hoy Weekend y aquí tienes las noticias más importantes de hoy viernes 17 de julio:

Médico de Tampa Bay dice que CVS Pharmacy se negó a surtir recetas para pacientes con COVID-19

ST. PETERSBURG, Florida (WFLA) – Un médico del área de Tampa Bay está confundido y molesto después de que una farmacia se negó a administrar medicamentos para un paciente con COVID-19. Esta es la primera vez que el médico dice que alguna vez le han preguntado sobre una receta.

El doctor Speros Hampilos recibió una llamada de un paciente con noticias alarmantes.

“Así que me llamó ayer y dijo doc. Estaba en la sala de emergencias diagnosticado con neumonía y COVID-19 y todavía no me siento bien”, dijo el Dr. Speros Hampilos. (Más info aquí).

Legislador republicano planea demandar al condado de Pinellas por requisito de máscara facial

CONDADO PINELLAS, Fla (WFLA) – El representante estatal Anthony Sabatini está preparado para demandar al condado de Pinellas por un mandato de máscara aprobado el mes pasado, que requiere que el público use cubiertas para la cara en los establecimientos de interior.

El legislador republicano de Howey-in-the-Hills planea celebrar una conferencia de prensa en un tribunal de Clearwater a las 11 am del viernes para anunciar una demanda contra la Junta de Comisionados del Condado. (Más info aquí).

Con los hospitales saturados, los comisionados de Pinellas están preocupados por la reapertura de las escuelas

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – Los comisionados del condado de Pinellas están expresando su preocupación por la reapertura de las escuelas a medida que los hospitales se ven abrumados.

En la reunión de la Comisión del Condado el jueves, el Comisionado Ken Welch dijo que le preocupa que la reapertura de las escuelas tradicionales pueda estar llegando en un mal momento. Dijo que con 100,000 estudiantes del condado de Pinellas, si solo la mitad regresa, todavía son 50,000 estudiantes. (Más info aquí).

Usuarios de Apple: Cómo presentar tu reclamo en el acuerdo de iPhone por teléfonos lentos de $500 millones

TAMPA (WFLA) – Millones de propietarios de iPhone ahora pueden presentar reclamos por parte de un acuerdo de $500 millones.

Se deriva de una batalla legal de años que Apple admitió que usó actualizaciones de software para ralentizar sus iPhones a propósito.

La compañía dice que lo hizo para proteger los teléfonos con baterías viejas.

Muchos propietarios creen que fue una estratagema para empujarlos a comprar modelos más nuevos y más rápidos. (Más info aquí).