TAMPA HOY: Titulares más importantes del miércoles, 16 de septiembre

Vigilando Los Trópicos: El huracán Sally de categoría 2 trajo inundaciones catastróficas a Florida y Alabama luego de tocar tierra

TAMPA, Fla. (WFLA) – El huracán Sally tocó tierra entre la frontera de Alabama y Florida el miércoles por la mañana como una tormenta de categoría 2 y está trayendo vientos huracanados e inundaciones catastróficas a partes de la costa del Golfo.

Sally es uno de los varios sistemas que se agitan en una cuenca atlántica extremadamente activa. Los meteorólogos también están observando el huracán Teddy, el huracán Paulette, la tormenta tropical Vicky y tres áreas de interés. (Más información aquí).

Uno a uno: Joe Biden habla sobre protestas, pandemia de coronavirus y debates en entrevista exclusiva con WFLA

TAMPA, Florida (WFLA) – El exvicepresidente Joe Biden se ha enfrentado a algunas críticas en los últimos meses por no realizar entrevistas en persona con los periodistas. Pero durante una visita a Tampa el martes, Biden acordó hablar exclusivamente con Keith Cate de 8 On Your Side.

Fue la primera entrevista de Biden con un reportero en Florida desde que se convirtió en el candidato demócrata para las elecciones presidenciales de 2020, y abordó varios temas, incluida la pandemia, las protestas a nivel nacional, la economía y su próximo debate contra el presidente. (Más información aquí).

Oficiales salvan a un hombre de saltar del puente Skyway luego de que trató de atropellar a un oficial, dicen las autoridades

CONDADO MANATEE, Fla. (WFLA) —Los diputados salvaron a un hombre de 23 años que parecía estar listo para saltar del puente Sunshine Skyway el sábado después de conducir su vehículo hacia un oficial y casi golpearlo.

Según un comunicado de prensa, el ayudante Merill vio a Scott Rapson desviándose hacia adelante y hacia atrás en su automóvil en State Road 64 cerca de Cypress Creek Boulevard.

Cuando Merrill trató de detenerlo, Rapson condujo hacia el oficial a gran velocidad y estuvo a pies de golpearlo, dijeron las autoridades. (Más información aquí).

Conductor choca a un Jeep tratando de rodear a los manifestantes de Tampa; 2 personas fueron arrestadas

TAMPA (WFLA) – Dos personas fueron arrestadas luego de que un conductor chocara contra un jeep tratando de dar una vuelta por SOHO en Tampa.

Según la policía de Tampa, varias docenas de personas participaron en una marcha en Howard Avenue y bloquearon el tráfico al pararse en la carretera.

La policía dijo que el conductor de un Jeep negro intentó rodear a la multitud conduciendo por la acera y fue bloqueado por los manifestantes, incluido uno que conducía un camión azul. (Más información aquí).

Amazon inicia feria profesional de trabajo con 33,000 puestos para trabajar desde casa

Amazon está organizando su feria profesional virtual el miércoles, con planes de contratar a 33,000 personas para roles corporativos y tecnológicos que pueden comenzar como puestos remotos, según un informe reciente.

Los nuevos empleados comenzarán a trabajar desde casa, pero eventualmente se les pedirá que trabajen en una oficina, según CBS New York. Según los informes, Amazon permitirá que los empleados trabajen de forma remota hasta el 8 de enero de 2021. (Más información aquí).

