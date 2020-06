TAMPA HOY: Titulares más importantes del martes 30 de junio

Sitio de prueba de COVID-19 en Tropicana Field alcanza su capacidad máxima por segundo día consecutivo

ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – El sitio de prueba COVID-19 en Tropicana Field cerró temprano por segundo día consecutivo ya que el área continúa viendo una gran demanda de pruebas.

BayCare, que administra el sitio junto con el condado, dice que las pruebas se reanudarán el miércoles a las 7 am. El sitio está abierto de lunes a jueves esta semana de 7 am a 11 am, pero cierra los viernes. En las semanas siguientes, operará de lunes a viernes de 8 a.m. a 11 a.m. (Más info aquí).

Líderes del condado de Sarasota aprueban la orden que requerirá el uso de máscaras en entornos interiores y exteriores

SARASOTA, Fla. (WFLA) – Los líderes del condado de Sarasota han aprobado una ordenanza 4-1 que requiere máscaras tanto en lugares públicos como en interiores y exteriores.

El requisito de máscara facial comienza a las 12:01 am del miércoles 1 de julio y tendrá vigencia durante 60 días. (Más info aquí).

Otra ronda de polvo del sahara se dirige a la costa del Golfo

(CNN) – Un segundo lote de polvo sahariano se dirige a Estados Unidos, pero los meteorólogos dicen que no se espera que sea tan espeso como el que golpeó la costa del Golfo la semana pasada.

Se pronostica que la segunda columna de polvo llegará al Golfo de México esta semana, afectando a varios estados del sur. (Más info aquí).