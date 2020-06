TAMPA HOY: Titulares más importantes del martes 16 de junio

VIDEO: Policía golpea a un cliente hispano en un Walmart de Florida

JACKSONVILLE, Fla. (WJXT / CNN) – Un hombre de Florida fue acusado de agresión a un oficial de la ley luego de una confrontación en Walmart de Jacksonville, pero un testigo dice que el oficial fue quien lanzó los primeros golpes.

El video tomado por un teléfono celular muestra la confrontación violenta entre el oficial de y Yoel Rodríguez, de 44 años. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Rodríguez quedó ensangrentado y luego llevado a la cárcel. (Más info aquí).

Científica de datos de Florida que fue despedida crea un nuevo tablero de COVID-19, afirma que los números estatales no cuentan la historia completa

TAMPA, Fla (WFLA) – La científica de datos despedida de Florida Rebekah Jones afirma que los números del estado no cuentan toda la historia, por lo que lanzó su propio tablero de coronavirus. Jones afirma que Florida tiene más casos positivos de COVID-19 de lo que informa el Departamento de Salud. “Mienten sobre la cantidad de personas evaluadas, mienten”, dijo Rebekah Jones a 8 On Your Side (Más info aquí).

Meat Market Tampa confirma ‘exposición de COVID-19’ en su restaurante

TAMPA, Florida (WFLA) – El popular restaurante especializado en carnes Meat Market de Hyde Park confirmó el lunes una “exposición de COVID-19” en su restaurante. El anuncio también se publicó en la página de Instagram del restaurante. Si bien la publicación inicial no brinda detalles adicionales, el restaurante respondió a una pregunta en Instagram y confirmó que era un empleado involucrado. (Más info aquí).

Ford revela la nueva versión de la camioneta Bronco en el cumpleaños de OJ Simpson

CNN) – Ford planea revelar su nuevo Bronco el 9 de julio, el cumpleaños de la ex estrella del fútbol OJ Simpson.

Simpson es conocido internacionalmente por estar en un Ford Bronco blanco cuando la policía lo persiguió en una persecución infame el 17 de junio de 1994, después de que fue acusado del asesinato de su ex esposa, Nicole Brown Simpson. (Más info aquí).