TAMPA HOY: Titulares más importantes del jueves, 6 de agosto

Coronavirus en Florida: El estado supera el total de 500,000 casos, informando un aumento récord en hospitalizaciones

TAMPA, Florida (WFLA) – Florida superó el miércoles el total de 500,000 casos de coronavirus, según el último informe del departamento de salud.

El estado informó el miércoles de 5,409 casos adicionales de COVID-19 confirmados por laboratorio, lo que eleva el número total de casos a 502,739.

El número de muertos del estado aumentó en 225 a 7,627. El día más mortal fue el 31 de julio, cuando el estado registró 257 muertes. (MÁS INFO AQUÍ).

Escuela de Lakeland reabrirá el jueves una de las primeras en Florida en hacerlo

LAKELAND, Fla. (WFLA) – Los estudiantes de Lakeland vuelven a la escuela cuando McKeel Academy abre sus puertas. Eso lo convierte en uno de los primeros en hacerlo en el estado. Es una decisión controvertida ya que muchos distritos escolares retrasan su fecha de inicio.

Un día que generalmente está lleno de emoción y energía también tendrá bastante aprensión cuando la escuela autónoma abra en medio de una pandemia. (MÁS INFO AQUÍ).

Dos hombres de Tampa arrestados luego de que un delfín bebé fue encontrado muerto cerca de Gandy Beach

TAMPA (WFLA) – Una investigación sobre la captura ilegal de varias especies de peces, incluido un delfín mular juvenil, resultó en el arresto de dos hombres de Tampa.

Los peces fueron capturados en Gandy Beach utilizando tres redes de enmalle de más de 3,125 pies cuadrados de tamaño, dijo la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

Las redes de enmalle son secciones verticales de red que se estiran en una cuerda suspendida por un flotador y funcionan “enredando” a los peces dentro de la malla. La mayoría de la vida marina que se enreda en la red muere, dice FWC. (MÁS INFO AQUÍ).

Walmart anuncia autocines en sus estacionamientos de Tampa Bay

Walmart anunció el miércoles los lugares y las fechas de sus salas de cine de verano.

Al asociarse con Tribeca Enterprises, el gigante minorista está convirtiendo 160 de los estacionamientos de sus tiendas en salas de cine .

Las entradas para películas familiares como “Black Panther”, “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, “Back to the Future” y más serán gratuitas, pero deben solicitarse con anticipación .

Los boletos estarán disponibles a las 5 pm ET del miércoles. Las puertas se abren a las 6:00 p.m. y la película comienza a las 7:30 p.m., dijo Walmart . (MÁS INFO AQUÍ).