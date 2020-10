TAMPA HOY: Titulares más importantes del jueves, 22 de octubre

‘No hay ninguna razón’: Alcalde de St. Pete no está de acuerdo con el sheriff sobre los guardias armados fuera del sitio de votación anticipada

ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – El alcalde de St Petersburg tuvo un fuerte mensaje el jueves en respuesta a los guardias armados que fueron vistos afuera de un sitio de votación anticipada en su ciudad.

“Solo quiero ser lo más claro posible al respecto. En primer lugar, inaceptable. No será tolerado. La intimidación de los votantes no va a suceder en mi ciudad”, dijo el alcalde Rick Kriseman. “No va a suceder en el condado de Pinellas. No lo vamos a tolerar, no lo vamos a tolerar”.

Sus comentarios se producen un día después de que funcionarios electorales en el condado de Pinellas dijeron que dos individuos armados instalaron una carpa afuera de un sitio de votación anticipada en el centro de St Petersburg. La supervisora de elecciones del condado de Pinellas, Julie Marcus, le dijo a 8 On Your Side que el hombre y la mujer afirmaron estar con la campaña de Trump. (Más información aquí).

Hombre de Venice es arrestado luego de robar un loro de una tienda de mascotas local

CONDADO SARASOTA, Florida (WFLA) – Los agentes del condado de Sarasota arrestaron a un hombre de Venecia el jueves por la mañana después de que robó un loro de una tienda de mascotas local.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota, los agentes respondieron a la tienda Pet Supermarket ubicada en 4148 S. Tamiami Trail el lunes alrededor de la 1 pm por informes de un conure robado de mejillas verde turquesa llamado “Lapis”.

Los empleados de la tienda dijeron a los agentes que el sospechoso, Richard Rivers, de 46 años, agarró una bolsa de alpiste antes de meter la mano en una jaula grande y sacar uno de varios loros pequeños. Cuando el empleado trató de intervenir, los agentes dicen que Rivers se guardó el pájaro en el bolsillo y huyó en un vehículo cercano. (Más información aquí).

El juego de los Bucs se reprograma a las 4:05 del domingo en ‘abundancia de precaución’ luego de las pruebas positivas en los Raiders

TAMPA (WFLA) – La NFL ha anunciado que el juego Buccaneers – Raiders ahora tendrá lugar este domingo a las 4:05 pm en lugar del Sunday Night Football en NBC.

La NFL dice que la decisión se tomó por precaución para garantizar que un juego estuviera disponible para los fanáticos en Sunday Night Football después de que los Raiders realizaron la práctica el miércoles sin sus cinco linieros ofensivos titulares mientras se preparaban para el partido del domingo en casa contra Tampa Bay. El partido de Seattle Seahawks en Arizona Cardinals ahora se jugará el domingo a las 8:20 pm en NBC. (Más información aquí).

