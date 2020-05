TAMPA HOY: Titulares más importantes del día 28 de mayo

SpaceX, la NASA pospone su lanzamiento histórico con tripulación debido al mal tiempo

CAPE CANAVERAL, Flo. (WFLA) – El mal clima obligó a la NASA y SpaceX a eliminar el lanzamiento histórico del miércoles de una misión tripulada comercial desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

El clima a lo largo de la costa espacial de Florida fue dudoso durante la mayor parte del día. El Servicio Meteorológico Nacional incluso emitió una breve advertencia de tornado al norte del sitio de lanzamiento, solo unas horas antes de la hora de lanzamiento prevista. (Más info aquí).

Pareja de Tampa dice que dentro del Seminole Hard Rock Casino no están utilizando mascaras a pesar de las nuevas medidas de seguridad

TAMPA, Florida (WFLA) – Larry y Carol, que no querían usar sus apellidos en un informe 8 On Your Side, visitan el Seminole Hard Rock Casino en Tampa con bastante regularidad.

“Recibimos alrededor de dos o tres veces por semana”, dijo Carol.

La pareja de Tampa llegó el viernes pasado, un día después de la reapertura del popular casino con nuevas medidas de seguridad y salud COVID-19. Explicaron que estaban consternados. (Más info aquí).

Un hombre captado por la cámara tratando de entrar a la casa de Sarasota, dicen los agentes

SARASOTA, Florida (WFLA) – Los diputados están buscando a un hombre que fue capturado por la cámara supuestamente tratando de abrir varias puertas en una casa de Sarasota.

Según los diputados, la casa se encuentra en el área de 17th Street y Honore Avenue.

Las imágenes tomadas con una cámara de seguridad muestran al hombre en cuestión. Llevaba un gato de béisbol y una camisa que dice “libertad” en la espalda. (Más info aquí).

Policía: hombre asesinado a tiros en invasión de morada en St. Pete

ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – La policía dice que un hombre fue asesinado a tiros durante una invasión de casa en St. Petersburg el miércoles por la noche.

La policía dijo que la víctima, Owen Melin, de 22 años, estaba visitando a amigos en la cuadra 400 de 4th Avenue South alrededor de las 10 p.m. El miércoles por la noche, cuando tuvo lugar una invasión de la casa y le dispararon. Melin murió en la escena. (Más info aquí).

VIDEO: Hombre dice que irrumpió en el banco para calentar un Hot Pocket

SAN DIEGO (KGTV / CNN) – Las autoridades dicen que un hombre entró en un banco para usar un microondas para su Hot Pocket el miércoles.

La policía fue llamada a un banco de Wells Fargo en San Diego temprano esa mañana.

Cuando llegaron, encontraron una ventana rota cerca de la entrada del banco.

Dicen que la compañía de alarmas informó que las cámaras de vigilancia capturaron a un hombre dentro de una sala de descanso y usando el microondas. (Más info aquí).