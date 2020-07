ENTREVISTA: El programa R3 del Condado de Hillsborough para pequeñas empresas ahora está disponible en todo el condado

CONDADO HILLSBOROUGH, Fla. (TAMPA HOY) – A medida que las pequeñas empresas del Condado de Hillsborough rediseñan sus espacios e incluso redefinen sus modelos comerciales para enfrentar la interrupción causada por COVID-19, el Condado de Hillsborough ofrece ayuda financiera para ayudar a los dueños de negocios a reiniciar sus negocios.

Los propietarios de pequeñas empresas en todo el Condado de Hillsborough que se vieron obligados a cerrar por la pandemia de coronavirus COVID-19 podrán solicitar más de $100 millones en dinero de ayuda el lunes 13 de julio, a medida que el Programa de Respuesta Rápida de Recuperación (R3) del Condado ingrese a la Fase de solicitud 2.

El programa R3 del Condado de Hillsborough está diseñado para maximizar el impacto de los fondos federales de la Ley CARES. La iniciativa ha creado programas para inyectar rápidamente fondos estratégicos que pueden hacer el mayor bien económico en el plazo más rápido, dirigirse a las comunidades con mayor necesidad y simplificar el proceso de solicitud para las empresas.

Durante la Fase 2 del programa, las empresas pueden calificar para recibir fondos de uno de tres programas diferentes:

• Kickstart Small Business: hasta $ 10,000 en capital de trabajo, para empresas con hasta $ 1 millón en ingresos anuales

• Back to work: hasta $ 2,000 por empleado en incentivos de nómina para contratar o recontratar trabajadores, para empresas con ingresos anuales de hasta $ 5 millones

• Safe at work: reembolso equivalente de hasta $ 10,000 por el costo de las mejoras calificadas en el lugar de trabajo directamente relacionadas con la mitigación de la propagación de COVID-19, para empresas con ingresos anuales de hasta $ 5 millones

Las empresas que solicitan el programa deben haber reabierto de alguna forma para solicitarlo. La Fase 2 del programa se enfoca en:

• Negocios ubicados en cualquier parte del Condado de Hillsborough

• Empresas consideradas no esenciales u obligadas a cerrar por órdenes gubernamentales COVID-19

• Reapertura de pequeñas empresas

• Empresas con menos de $ 1 millón en ingresos anuales para Kickstart Small Business y menos de $ 5 millones en ingresos anuales para los programas Back to Work y Safe at Work

Los dueños de negocios solo pueden recibir fondos de uno de los tres programas. La información está disponible en el sitio web del Condado en www.hcflgov.net/r3Biz para ayudar a los dueños de negocios a decidir qué programa sería mejor para ellos. Los residentes también pueden llamar a la Línea de Asistencia Financiera de Recuperación Económica del Condado de Hillsborough al (888) 393-7509 de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.

La primera fase de solicitudes para empresas en áreas con dificultades económicas se abrió el 30 de junio. El dinero se reserva para las empresas en cada fase de la implementación del R3, por lo que las empresas fuera de estas áreas aún tendrán la oportunidad de presentar su solicitud.

La tercera fase comenzará en unas dos semanas. El programa Kickstart Small Business estará disponible para todas las empresas elegibles del condado de Hillsborough con ingresos inferiores a $ 3 millones. Las empresas que solicitan el dinero Back to Work y Safe at Work con ingresos anuales de menos de $ 20 millones pueden solicitarlo.

ÚLTIMAS NOTICIAS: