Tampa 'Dreamer' solicitará la ciudadanía después de que el juez restaure DACA

MIAMI ( NewsNation Now ) – La batalla política sobre la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se ha calentado durante años.

DACA es un programa de inmigración que protege contra la deportación a algunos traídos a los Estados Unidos cuando eran niños.

En 2017, la administración del presidente Trump dejó de aceptar solicitudes para el programa Dreamers que permite que los niños traídos ilegalmente a Estados Unidos se queden.

Para calificar, las personas indocumentadas deben haber sido traídas al país a una edad temprana y no haber cometido delitos graves.

Encontrar jóvenes indocumentados para hablar abiertamente es un desafío. Pero una mujer de 21 años en Tampa estaba dispuesta a reunirse con nosotros para discutir los temas.

“Nací en Mexico. Me trajeron cuando tenía cuatro años, en noviembre de 2004. Me trajeron con mi mamá, mi hermana, algunos tíos y primos ”, dijo Emili Pérez.

Pérez ha pasado los últimos 17 años de su vida en Estados Unidos.

Ella estaba en ROTC en la escuela secundaria y se graduó con honores, todo mientras vivía en las sombras.

“Corro el riesgo de que, si conduzco, me detenga la policía y me digan oh, te van a deportar. O yo o mi mamá ”, dijo Pérez.“ Podría estar en casa, ella podría ir a trabajar o cualquier cosa, y corro con ese miedo de que ella me llame y me diga que me deportan. ¿Qué voy a hacer con mis hermanos y hermanas?

Pérez dice que vive en un estado constante de miedo.

“Me emociono con solo hablar de eso porque sé por lo que he pasado. Y nadie entendería cómo me siento yo o cómo se sienten los demás estando aquí indocumentados ”, dijo Pérez.

Ella planea postularse para DACA ahora que el programa está aceptando postulantes nuevamente.

La semana pasada, un juez federal ordenó a la administración Trump reanudar DACA .

Muchos republicanos no están en contra de restaurar DACA, pero también quieren una mayor seguridad fronteriza.

“Creo que DACA de todos los problemas de inmigración es el más fácil de resolver si queremos resolverlo, y particularmente si estamos dispuestos a resolverlo como un problema independiente. Así que veremos cómo va ”, dijo el miércoles el senador republicano de Missouri Roy Blunt.

El distrito de Texas del congresista demócrata Henry Cuellar se encuentra a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

” No creo en las fronteras abiertas. Creo en la ley y el orden. Represento a un distrito y sé que mis electores no quieren simplemente abrir la frontera para nadie. Pero en este caso en particular, queremos asegurarnos de que estamos ayudando a los jóvenes que vinieron aquí, no es una falta para ellos, los padres los trajeron aquí a una edad temprana ”, dijo Cuellar.

Pérez está ansiosa por finalmente solicitar DACA para poder inscribirse en la universidad.

“Con todo lo que está sucediendo, sé que toda mi familia estará orgullosa de mí porque voy a ser la primera en ir a la universidad y convertirme en alguien en la vida”, dijo Pérez.

Debido al fallo federal, el Departamento de Seguridad Nacional ya actualizó su sitio web esta semana para comenzar a aceptar solicitudes de DACA antes de la fecha límite ordenada por el juez federal, pero también dejaron la puerta abierta para apelar la decisión.