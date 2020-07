Tu Salud Importa: Los latinos están luchando con la salud mental en medio del COVID-19

TAMPA, Fla. (WFLA) – A menudo, escuchamos sobre el impacto de COVID-19 en las personas mayores y las personas con afecciones preexistentes. Pero quería saber cómo afecta la salud mental general de otra parte importante de nuestra población: los latinos.

“Está creando mucha ansiedad y depresión. No hay mucho material para los latinos que no hablan inglés. La señalización no está ahí”, dice la psicóloga clínica Dra. Nydia Conrad.

Al Dr. Conrad le preocupa cómo el coronavirus está afectando a los latinos y su salud mental. Ella dice que los latinos, como todos los demás, estaban lidiando con problemas de ansiedad y depresión incluso antes de la pandemia. Pero la mayoría no recibe atención profesional de salud mental. Según la Asociación de Ansiedad y Depresión de Estados Unidos, solo el 20 por ciento de los latinos con síntomas de un trastorno psicológico habla con un médico acerca de sus síntomas, y solo el 10 por ciento contacta a un profesional de la salud mental.

“Hay varios problemas diferentes en términos de la comunidad latinoamericana. Uno de ellos tiene que ver con la barrera del idioma. Parte de esto es, ‘¿Habrá alguien allí para escucharme y entenderme?’ Los que reciben servicios de salud mental no continúan porque, en última instancia, sienten que no se les comprende. Algo de esto tiene que ver con un problema de competencia cultural en el que los médicos no los entienden “, dice el Dr. Conrad.

Quizás el Dr. Conrad tenga razón. Considere esta estadística, según los datos de 2018 de la American Psychological Association, solo el 6 por ciento de los psicólogos estadounidenses son latinos.

“No hay médicos que realmente hablen español”, dice el Dr. Conrad. Ella dice que todos experimentamos estrés y que no debemos avergonzarnos de obtener ayuda profesional. Y comienza en parte con personas de su profesión.

“Parte de la responsabilidad nos pertenece a nosotros como médicos para poder llegar más lejos, también para que las personas que escuchan este programa sepan que hay recursos disponibles”, dice el Dr. Conrad.

El Dr. Conrad dijo que los recursos incluyen algunos médicos, que pueden ofrecer una tarifa reducida si los llama. Se llama una tarifa de escala móvil. Además, si es necesario, puede llamar al Consejo de Servicios Hispanos al 813-936-7700.

