Su reclamo de desempleo aún está pendiente: ¿y ahora qué?

SAN PETERSBURGO, Florida (WFLA) – El sistema de desempleo de Florida sigue fallando a quienes lo necesitan.

De los 1.7 millones de reclamos presentados al estado hasta el momento, solo el 11 por ciento ha sido procesado. Según el panel del Departamento de Oportunidades Económicas , solo 108,216 personas habían recibido beneficios de desempleo al 21 de abril.

En el Salón Volo en St. Pete, los 15 empleados han estado sin trabajo desde el 21 de marzo. Todos presentaron una solicitud de desempleo al día siguiente, según el asistente del gerente Ira Leighton, pero ninguno ha visto su reclamo aprobado o recibido dinero. .

“Es frustrante”, dijo Leighton a 8 On Your Side.

Después de cuatro semanas de llamadas y correos electrónicos a DEO, sus representantes locales e incluso el gobernador Ron DeSantis, Leighton aún no puede obtener una respuesta sobre por qué su reclamo aún está pendiente. Su empleador ha estado en el negocio 30 años y ha pagado un seguro de desempleo.

Y debido a que Florida no ha procesado sus reclamos de desempleo, los empleados de Salon Volo no pueden cobrar $ 600 adicionales en beneficios de desempleo del gobierno federal.

8 On Your Side llamó al Departamento de Oportunidades Económicas el miércoles para tratar de verificar el reclamo de Leighton en su nombre. Múltiples llamadas simplemente fueron al correo de voz. Según la grabación, el buzón estaba lleno y, por lo tanto, no podíamos dejar un mensaje de voz.

En un correo electrónico de seguimiento, un portavoz de DEO se disculpó pero aún no pudo arrojar ninguna luz sobre el retraso.

Entonces, nuestra próxima llamada fue a la senadora estatal Janet Cruz, (D-Tampa), quien ha sido muy crítica con la falla de desempleo del estado. Hace dos semanas , Cruz incluso pidió que el director de DEO, Ken Lawson, renunciara por la debacle. (No lo hizo, pero fue reasignado).

Resulta que incluso su oficina está luchando por obtener resultados para aquellos atrapados en el limbo del desempleo. Cruz dice que han estado de la mañana a la noche en busca de constituyentes cuyas cuentas bancarias se están agotando.

“Estamos acosando”, dijo. “Estamos llamando todos los días preguntando el estado de las personas en nuestra lista”.

¿El consejo de Cruz? Sea persistente … y para aquellos que intentan ver resultados, llame a DEO todos los días. Si aún no lo ha hecho, ella también lo alienta a comunicarse con su representante local. Aquellos en el distrito de Cruz pueden contactarla al 813-467-6830.

8 On Your Side también se compromete a obtener resultados. Puede contactar a Victoria Price en vprice@wfla.com.

