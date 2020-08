Steve Bannon, ex asesor de Trump y un hombre de Sarasota son acusados de crear plan de estafa del muro fronterizo

NUEVA YORK (AP / WFLA) – El ex estratega jefe del presidente Donald Trump, Steve Bannon, fue arrestado el jueves por cargos de que él y otros tres, incluido un hombre de Sarasota, estafaron a los donantes para un plan de recaudación de fondos en línea para construir un muro en la frontera sur.

La recaudación de fondos “We Build The Wall” estuvo encabezada por hombres que impulsaron sus estrechos vínculos con el presidente Trump, dando a su esfuerzo una legitimidad que les ayudó a recaudar más de $ 25 millones. Ellos promocionaron su esfuerzo para ayudar al presidente a realizar su visión de un muro fronterizo “grande y hermoso” a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, especialmente después de que su esfuerzo por redirigir millones en fondos gubernamentales, se retrasó mediante demandas.

Pero según los cargos criminales revelados el jueves, muy poco del muro se construyó realmente. En cambio, el dinero llenó los bolsillos de algunos de los involucrados.

Junto con Bannon, la acusación formal nombra a Andrew Badolato de Sarasota, de 56 años, a Brian Kolfage de Miramar Beach, de 38 años, y a Timothy Shea de Colorado, de 49 años, por sus papeles en el plan. Se esperaba que Badolato compareciera ante un juez en Tampa el jueves por la tarde.

Bannon, quien sirvió en la campaña de Trump en 2016 y en la Casa Blanca, recibió más de $ 1 millón él mismo, usando algo para pagar en secreto al coacusado, Kolfage, el fundador del proyecto, y para cubrir cientos de miles de dólares de los gastos personales de Bannon.

Según la acusación, Bannon prometió que el 100% del dinero donado se usaría para el proyecto, pero los acusados colectivamente usaron cientos de miles de dólares de una manera inconsistente con las representaciones públicas de la organización.

Falsificaron facturas y falsos arreglos de “proveedores”, entre otras formas, para ocultar lo que realmente estaba sucediendo, según la acusación. “¡Todo el dinero donado a la campaña ‘We Build the Wall’ va directamente al muro! No es del bolsillo de nadie ”, dice la demanda.

Bannon se encuentra entre una impresionante lista de ex asociados de Trump que se encuentran bajo acusación o en la cárcel, incluido su ex presidente de campaña, Paul Manafort, su abogado de toda la vida, Michael Cohen, y su exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn.

Un plan de inmigración presentado por Trump el año pasado incluía una propuesta para permitir donaciones públicas para pagar el muro fronterizo sur prometido desde hace mucho tiempo. En ese momento, la campaña GoFundMe lanzada por el veterano de guerra Brian Kolfage había recaudado más de $ 20 millones para la construcción de muros.

Pero Trump luego denunció públicamente el proyecto, tuiteando el mes pasado que “No estaba de acuerdo con hacer esta sección muy pequeña (minúscula) del muro, en un área complicada, por un grupo privado que recaudó dinero mediante anuncios. Solo se hizo para hacerme quedar mal, y tal vez ahora ni siquiera funcione. Debería haberse construido como el resto de Wall, más de 500 millas ”, dijo.

Trump dijo el jueves a los periodistas que no sabe nada sobre el proyecto y que nunca creyó en una barrera financiada con fondos privados.

“Pensé que era un proyecto que se estaba haciendo por razones de ostentación”, dijo.

La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, también intervino. “Como todo el mundo sabe, el presidente Trump no está involucrado en este proyecto y sintió que solo se estaba haciendo para exhibir, y quizás recaudar fondos”, dijo y agregó que Trump “no ha estado involucrado”. con Steve Bannon desde la campaña y la primera parte de la Administración, y no conoce a las personas involucradas en este proyecto “.

Los acusados se enteraron en octubre pasado de una institución financiera que la campaña “We Build the Wall” podría estar bajo investigación criminal federal y tomaron medidas adicionales para ocultar el fraude, según la acusación.

Los cargos incluyeron conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.

Kolfage no devolvió una llamada en busca de comentarios, pero según la acusación, dijo una vez: “No es posible robar el dinero. No puedo tocar ese dinero. No es para mi.”

Un teléfono en la oficina del abogado de Bannon quedó sin respuesta el jueves por la mañana. Bannon y su portavoz no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. No estaba claro de inmediato quién representaría a Kolfage en una comparecencia inicial ante el tribunal, y su teléfono no recibió respuesta.

La acusación dice que Kolfage “llegó al extremo de enviar correos electrónicos masivos a sus donantes pidiéndoles que compren café de su negocio no relacionado, diciéndoles que la compañía de café era la única forma en que ‘mantiene a su familia alimentada y un techo sobre su cabeza’. ”

Algunos donantes escribieron directamente a Kolfage diciendo que no tenían mucho dinero y se mostraban escépticos sobre las campañas de recaudación de fondos en línea, según la acusación. Añadió que Kolfage aseguraría a los donantes que nadie estaba siendo compensado.

De hecho, según la acusación, se había hecho un arreglo entre los Bannon y sus coacusados para pagar a Kolfage $ 100,000 por adelantado y $ 20,000 mensuales adicionales.

Kolfage finalmente gastó parte de los más de $ 350,000 que recibió en renovaciones de viviendas, pagos para un bote, una camioneta de lujo, un carrito de golf, joyas, cirugía cosmética, pagos de impuestos personales y deudas de tarjetas de crédito.

We Build the Wall, lanzado el 17 de diciembre de 2018, originalmente promovió un proyecto para 3 millas de postes para cercas en el sur de Texas que finalmente fue construido y financiado en gran parte por Fisher Industries, que ha recibido alrededor de $ 2 mil millones en fondos para contratos de muros. Tommy Fisher, director ejecutivo, no respondió a las llamadas para hacer comentarios.

En 2019, Kolfage y Fisher construyeron con éxito media milla de valla fronteriza estilo bolardo en un terreno donado de forma privada en Nuevo México cerca de El Paso, Texas. We Build The Wall utilizó la construcción temprana para recaudar fondos para obtener más dinero en efectivo y más donaciones de tierras privadas en los estados fronterizos.

La construcción enfrentó resistencia por parte de las autoridades locales en Nuevo México y Texas y acusaciones de permisos inadecuados. En mayo, los funcionarios federales encontraron que una sección del muro de Fisher, financiado con fondos privados, violaba los estándares de construcción de inundaciones a lo largo del Río Grande. También provocó erosión.

Dustin Stockton, quien ayudó a iniciar la campaña y luego dejó el proyecto para trabajar en las próximas elecciones presidenciales, dijo que parecía claro que los fiscales federales estaban “atacando la infraestructura política que apoya al presidente Trump justo antes de las elecciones”.

Aún no podía comentar sobre los cargos específicos. No fue acusado en el caso.

Bannon dirigió el conservador Breitbart News antes de ser designado para servir como director ejecutivo de la campaña de Trump en sus últimos meses críticos, cuando impulsó una estrategia de tierra arrasada que incluía destacar las historias de los acusadores del expresidente Bill Clinton. Después de las elecciones, se desempeñó como estratega jefe durante los turbulentos primeros meses de la administración de Trump.

Bannon, de habla contundente y combativa, era la voz de un conservadurismo nacionalista y forastero, y presionó a Trump para que cumpliera algunas de sus promesas de campaña más polémicas, incluida su prohibición de viajar a varios países de mayoría musulmana. Pero Bannon también chocó con otros importantes asesores, y su alto perfil a veces irritaba a Trump. Fue expulsado en agosto de 2017.

Bannon, quien sirvió en la Marina y trabajó como banquero de inversiones en Goldman Sachs antes de convertirse en productor de Hollywood, ha estado presentando un podcast pro-Trump llamado “War Room” que comenzó durante el proceso de juicio político del presidente y ha continuado durante la pandemia.

Kobach, un activista conservador y ex secretario de estado de Kansas, perdió su carrera para el Senado en Kansas a principios de este mes. Kobach es conocido a nivel nacional por defender políticas de inmigración restrictivas y su nombre fue lanzado para un posible puesto en Seguridad Nacional que nunca llegó a concretarse.

Kolfage fue entrevistado un día antes de que Bannon revelara la acusación en el podcast “War Room” de Bannon. Discutió una disputa con la plataforma de recaudación de fondos y alentó a los futuros donantes a ir directamente a su sitio web.

Bannon le preguntó si pensaba que se podría construir el muro para que Trump cumpliera su promesa de campaña.

“Creo que estamos en una posición bastante buena, siempre que sea elegido”, dijo Kolfage.

