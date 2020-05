St. Pete Beach aumenta los costos de estacionamiento para cubrir la limpieza adicional en medio de coronavirus

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

SAN PETERSBURGO, Florida (WFLA) – Las tarifas de estacionamiento en la playa del condado de Pinellas están aumentando debido al coronavirus a medida que más residentes se preparan para golpear la arena el fin de semana del Día de los Caídos.

“Estoy disfrutando del calor del sol y de la arena blanca azucarada”, dijo Denise Latour, una playera de St.Pete.

Ya sea que esté aquí por las olas o los rayos del sol, puede esperar pagar más por el estacionamiento.

“Los precios han subido un poco”, dijo Stacey Lions.







Puede pagar en efectivo, con tarjeta o en la aplicación. Independientemente de cómo elija pagar, la playa de St.Pete se encuentra entre las más caras del condado. 8 On Your Side contactó al alcalde para preguntarle qué provocó el aumento y ¿es permanente?

“¡Vamos a ser los mejores, por eso!” dijo el alcalde de St.Pete Beach, Alan Johnson.

Los comisionados recientemente aumentaron los precios de $ 0.50 centavos a $ 3.25 / hora. El alcalde dijo que cada día que las playas estaban cerradas, la ciudad perdía $ 8,000 / día en estacionamiento.

“Gastamos mucho dinero manejando el cierre. Eliminando lugares de estacionamiento, levantando barricadas y todo ese tipo de cosas”, dijo el alcalde Johnson.

Johnson le dice a 8 On Your Side que ahora tienen un gasto adicional de mayor limpieza y mantenimiento del baño.

“Definitivamente vale la pena si están haciendo la limpieza que deberían hacer. Eso me tranquiliza”, dijo Lions.

“Creo que es una buena idea, eso tiene mucho sentido”, dijeron los amantes de la playa Aaron Prohaska y Ally Tackett.

Pero no todos están de acuerdo en que es el movimiento correcto. El comisionado de Treasure Island, Tyler Payne, dice que estaba en contra de la subida de precios ya que la pandemia ha impactado negativamente a muchas familias.

“Con algunas personas aún sin trabajo [due to COVID] , pude ver cómo eso podría ser una dificultad para algunas personas”, dijo Lions.

Payne le dijo a 8 On Your Side que su ciudad ha tenido el privilegio de gastar dinero en artículos que fueron lujosos en el último año o dos, por lo que ahora que llega ese impulso, no cree que el aumento de los precios del estacionamiento sea de donde debería venir el dinero. .

A pesar del voto de Payne, el estacionamiento de Treasure Island Beach también subió un cuarto en la mayoría de los lotes a $ 2.75 / hora. “Es un poco extremo, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer”, dijo uno de los asistentes a la playa.

El alcalde Johnson dijo que espera que el aumento de precios sea temporal.

“Es el precio que tienes que pagar por todo este hermoso paisaje”, dijo Latour.

Aquí hay un desglose de los precios de estacionamiento para algunas playas en el condado de Pinellas:

Vaya al tablero del Sheriff del condado de Pinellas para obtener detalles sobre qué playas y qué tan ocupadas y cuáles aún tienen espacio para disfrutar.

