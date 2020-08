Sra. Obama: Vote como si sus vidas dependieran de ello

WASHINGTON (AP) – Michelle Obama advierte que las cosas podrían empeorar con una segunda presidencia de Donald Trump y dice que la gente debería votar como si sus vidas dependieran de ello.

La Sra. Obama pronunció un discurso apasionado en la primera noche de la Convención Nacional Demócrata el lunes y se dirigió directamente a Trump.

Ella dice: “Donald Trump es el presidente equivocado para nuestro país. Ha tenido tiempo más que suficiente para demostrar que puede hacer el trabajo, pero está claro que está por encima de su cabeza. No puede afrontar este momento. Simplemente no puede ser quien necesitamos que sea para nosotros “.

La señora Obama también dice: “Si cree que las cosas no pueden empeorar, créanme, pueden hacerlo y lo harán si no hacemos un cambio en estas elecciones. Si tenemos alguna esperanza de terminar con este caos, tenemos que votar por Joe Biden como si nuestras vidas dependieran de ello “.

Bernie Sanders ha desatado un ataque mordaz contra el presidente Donald Trump, sugiriendo que bajo él “el autoritarismo se ha arraigado en nuestro país”.

Al dirigirse el lunes a la noche de apertura de la virtual Convención Nacional Demócrata, el senador de Vermont dijo que Trump había demostrado ser incapaz de controlar el brote de coronavirus, hacer frente a las consecuencias económicas y abordar el racismo institucional en Estados Unidos y el cambio climático que amenaza al mundo.

“Nerón tocó el violín mientras Roma ardía”, dijo Sanders. “Trump juega golf”.

Sanders, quien terminó segundo en las primarias demócratas detrás de Joe Biden, adoptó un tono más optimista cuando agradeció a los partidarios que votaron por él en 2016 y 2020 por ayudar a mover el país “en una nueva y audaz dirección”.

Hizo un llamado a sus partidarios, así como a aquellos que apoyaron a otros contendientes primarios demócratas de 2020 oa Trump hace cuatro años, a unirse detrás de Biden.

Sanders dice: “Amigos míos, el precio del fracaso es demasiado grande para imaginarlo”.

___

Los antiguos rivales de Joe Biden en las primarias están pidiendo a los demócratas de base que dejen a un lado cualquier resentimiento y apoyen la campaña del exvicepresidente.

Hablando en vivo desde St. Paul, Minnesota, la senadora Amy Klobuchar presentó un video que también presentaba al senador de Nueva Jersey Cory Booker, el exrepresentante de Texas Beto O’Rourke, el empresario Tom Steyer, la senadora de Nueva York Kirsten Gillibrand y el empresario Andrew Yang, entre otros.

“No es fácil unir al Partido Demócrata”, dijo el gobernador de Washington, Jay Inslee. “Joe Biden lo ha logrado”.

Los demócratas comenzaron con un campo de candidatos amplio e históricamente diverso. Pero mientras el partido se vuelve cada vez más diverso, ganó Biden, un hombre blanco de 77 años.

Los ex rivales dijeron que la necesidad de derrotar al presidente Donald Trump es demasiado importante para dejar que persistan los resentimientos.

“No hay caballería”, dijo O’Rourke. “Somos la caballería”.

___

El republicano John Kasich dice que es hora de “quitarnos el sombrero partidista y poner a nuestra nación en primer lugar”.

El ex gobernador de Ohio compareció el lunes en la Convención Nacional Demócrata en una muestra de bipartidismo que rara vez se ve en las convenciones de los partidos. Kasich se postuló para presidente hace cuatro años, pero perdió la nominación republicana ante Donald Trump.

Kasich les dijo a los republicanos e independientes que desconfían de apoyar a un demócrata que no se preocupen de que Joe Biden tomaría una “brusca izquierda y los dejaría atrás” porque Biden es una persona razonable a la que no se puede empujar. Admitió que hay lugares en los que los dos no están de acuerdo.

“Pero está bien, porque eso es Estados Unidos”, dijo.

Él diseñó las elecciones como una encrucijada para la nación, diciendo que los últimos cuatro años han provocado disfunciones y un aumento de la violencia entre los estadounidenses.

Kasich dejó la gobernación en 2018. Anteriormente sirvió en el Congreso y solía tener su propio programa en Fox News a principios de la década de 2000.

___

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dice que su estado encontró una manera de controlar el coronavirus siguiendo las pautas científicas y uniéndose, un ejemplo que dice que la administración Trump se ha negado a seguir.

Cuomo se dirigió a la noche de apertura de la virtual Convención Nacional Demócrata el lunes por la noche y dijo que Nueva York era la “zona cero” del brote temprano en Estados Unidos. Dijo que la administración Trump “vio sufrir a Nueva York” sin aprender de ello.

“A pesar de todo el sufrimiento y las lágrimas, nuestro camino funcionó y fue hermoso”, dijo Cuomo, y agregó: “Los ojos de los estadounidenses se han abierto y hemos visto la verdad: que el gobierno importa y el liderazgo importa”.

Dijo que el resto del país seguirá el ejemplo de Nueva York usando máscaras y practicando el distanciamiento social para frenar la propagación del virus, a pesar de los mensajes inconsistentes de la Casa Blanca. Cuomo también contrastó a Trump con el presunto nominado demócrata Joe Biden, diciendo que Biden puede ser el tipo de líder “que puede edificarnos, no derribarnos”.

___

Los hermanos de George Floyd dirigieron un momento de silencio durante la primera noche de la Convención Nacional Demócrata para honrar a los afroamericanos que habían sido asesinados por la policía.

Philonese Floyd, sentado junto a su hermano Rodney Floyd, dijo que George Floyd tenía un espíritu generoso que se ha manifestado en las calles de nuestra nación ”mientras los estadounidenses protestan contra el racismo sistémico y la brutalidad policial en los últimos meses.

Philonese Floyd dijo: “George debería estar vivo hoy”. Luego enumeró los nombres de los estadounidenses negros que fueron asesinados por agentes del orden o bajo custodia policial.

George Floyd, un hombre negro que estaba esposado, murió el 25 de mayo después de que un oficial de policía blanco presionara su rodilla contra el cuello de Floyd durante casi ocho minutos, ya que Floyd dijo que no podía respirar.

Philonese Floyd imploró a los espectadores que “continúen la lucha por la justicia” y agregó: “Nuestras acciones serán sus legados”.

___

Washington, DC, la alcaldesa Muriel Bowser critica duramente al presidente Donald Trump antes de presentar a la familia de George Floyd en la noche de apertura de la Convención Nacional Demócrata.

Bowser, con una perspectiva sobre Black Lives Matter Plaza, dijo que era hora de elegir un presidente que “no avive las llamas del racismo”.

Bowser ordenó al gobierno de su ciudad pintar las palabras “Black Lives Matter” en la calle que conduce a la Casa Blanca después de que estallaron las protestas en Washington y en los Estados Unidos.

Trump y Bowser han tenido una relación tensa durante gran parte de su tiempo en Washington. Ese ha sido especialmente el caso a raíz de las protestas que estallaron por el asesinato de Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

Durante sus comentarios, Bowser criticó específicamente el uso de irritantes químicos por parte de las fuerzas del orden que expulsaron a los manifestantes de Lafayette Square en junio. Después de que la multitud se despejó, Trump salió de la Casa Blanca para una sesión de fotos con una Biblia frente a una iglesia cercana.

Bowser dijo que mientras la gente protestaba pacíficamente, Trump estaba “conspirando”.

___

La pareja de St. Louis que agitó armas de fuego contra los manifestantes Black Lives Matter afuera de su casa en junio aparecerá virtualmente en la Convención Nacional Republicana de la próxima semana para expresar su apoyo al presidente Donald Trump.

Un asesor de Trump confirmó el lunes la participación de Patricia y Mark McCloskey. La noticia fue reportada por primera vez por The Washington Post.

Los McCloskeys, que son blancos, han afirmado que se estaban protegiendo de los manifestantes que marchaban en su calle privada, pero un fiscal local los acusó de un delito grave de uso ilegal de un arma. Trump ha sido crítico con su trato y se ha pronunciado en defensa de la pareja.

___

Ha comenzado la primera noche de la Convención Nacional Demócrata.

El evento se lleva a cabo virtualmente después de que la pandemia de coronavirus cerró los planes para una convención en persona en Milwaukee.

La actriz Eva Longoria Baston se desempeñó como maestra de ceremonias del evento del lunes. Las primeras apariciones en un montaje de voces fueron la líder sindical Dolores Huerta, la jugadora de fútbol Megan Rapinoe y el padre de Parkland, Fred Guttenberg.

Cinco de los nietos de Biden recitaron el Juramento a la Bandera.

Entre los oradores de la noche estaban el republicano John Kasich, el ex gobernador de Ohio, el senador de Vermont Bernie Sanders y la ex primera dama Michelle Obama.

___

Bernie Sanders utilizará su discurso en la Convención Nacional Demócrata para instar a quienes apoyaron su progresista candidatura presidencial, o que pudieron haber votado a los republicanos hace cuatro años, a unirse detrás de Joe Biden en noviembre.

Según extractos publicados antes del discurso de Sanders el lunes por la noche, planea decir que el país necesita “una respuesta sin precedentes” debido a la “serie de crisis sin precedentes que enfrentamos”.

Muchos de los principales asesores y partidarios de Sanders han pasado meses trabajando con la campaña de Biden en grupos de trabajo conjuntos que idearon objetivos de políticas comunes para su uso en la plataforma demócrata.

La idea era promover la unidad del partido de una manera que no sucedió en 2016, cuando muchos partidarios de Sanders no estaban entusiasmados con Hillary Clinton.

Sanders planea decir que los estadounidenses deben “unirse” para derrotar al presidente Donald Trump y elegir a Biden. Dirá: “El precio del fracaso es demasiado grande para imaginarlo”.

___

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, dice que los pocos caucus presidenciales de 2020 deberían ser los últimos que celebre el partido.

No nombró específicamente a Iowa, que durante décadas ha encabezado el calendario de nominaciones, pero su posición representaría un cambio radical en las tradiciones del partido.

El mandato de Pérez como presidente terminará antes de que se determine el calendario de nominaciones de 2024. Pero le dijo a The Associated Press el día de la inauguración de la Convención Nacional Demócrata que planea “usar el púlpito de los matones como ex presidente” para hacer los cambios necesarios.

Los caucus de Iowa de este año fueron desastrosos, y los funcionarios estatales y nacionales del partido pasaron días tratando de determinar al ganador. Debido a las irregularidades, The Associated Press decidió no declarar a un ganador .

Los dos primeros estados nominados, Iowa y New Hampshire, son abrumadoramente blancos, mientras que el partido nacional es mucho más diverso. Esa brecha se subrayó este año cuando al eventual nominado Joe Biden le fue mal en Iowa y New Hampshire, solo para dominar la pelea de nominación durante los meses siguientes una vez que votaron más estados diversos.

Pérez no quiso comentar si cree que Iowa o New Hampshire deberían ceder sus puestos iniciales. Pero dijo que la demografía “sin duda surgirá” en las futuras discusiones partidistas.

___

El presidente Donald Trump está acusando a su oponente de 2020 Joe Biden de ser un “títere de extremistas de izquierda” horas antes del inicio de la Convención Nacional Demócrata.

Trump estuvo en Minnesota el lunes para presionar su retórica de reelección de ley y orden como parte de la contraprogramación del DNC.

En el hangar de un aeropuerto en Mankato, Trump llamó a Biden un “títere de extremistas de izquierda que intentan borrar nuestras fronteras, eliminar a nuestra policía, adoctrinar a nuestros hijos, vilipendiar a nuestros héroes, quitarnos nuestra energía”.

Trump dice que una victoria de Biden “reemplazaría la libertad estadounidense con el fascismo de izquierda”. Sin embargo, el fascismo es una forma de autoritarismo de derecha.

Fue tan lejos como para decir que Biden probablemente no sabe dónde está Minnesota. Trump ha enviado un mensaje de que Biden, de 77 años, está en declive cognitivo, mientras que los críticos han planteado la misma acusación contra Trump, de 74 años. El presidente recientemente intentó demostrar su aptitud mental recitando cinco palabras en orden en una entrevista televisiva.

___

Joe Biden aceptará la nominación presidencial demócrata en un discurso en vivo el jueves por la noche, pero será visto y escuchado todas las noches de la convención de alguna forma.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, dijo a The Associated Press el lunes que Biden será parte de la programación en horario estelar de la convención virtual antes de su discurso del jueves. Por ejemplo, Pérez dijo que la programación del lunes incluirá a Biden hablando con activistas sobre la reforma de la justicia penal.

Pérez dijo que los televidentes esta semana también verán al exvicepresidente hablando sobre la pandemia de COVID-19 y sus propuestas de atención médica y teniendo conversaciones con los estadounidenses sobre la economía.

Durante las convenciones tradicionales, a menudo se menciona al nominado desde el podio de los oradores, pero en gran medida está protegido de la vista a medida que la convención avanza hasta el discurso de aceptación del jueves por la noche.

Ha habido raras excepciones. Al Gore saludó a su entonces esposa, Tipper Gore, con un beso muy público después de su discurso en 2000. El presidente Barack Obama salió del escenario para saludar al ex presidente Bill Clinton después de su discurso en 2012.

___

Un asesor de Michelle Obama dice que la ex primera dama hablará desde el corazón sobre la competencia y el carácter del demócrata Joe Biden.

Está previsto que la Sra. Obama dé un discurso el lunes en la primera noche de la Convención Nacional Demócrata. La asistente Valerie Jarrett dice que el discurso establecerá fuertes contrastes entre el titular republicano que busca la reelección y el hombre que fue vicepresidente de dos mandatos de su esposo.

Jarrett dice: “Esta elección es muy personal para ella”.

Donald Trump sucedió a Barack Obama como presidente en 2017 y rápidamente se propuso deshacer muchos de los logros de Obama en materia de atención médica, medio ambiente y política exterior, entre otros. Trump también critica habitualmente el desempeño laboral de Obama.

El sentido de empatía de Biden también será un tema central del discurso de la señora Obama.

La Sra. Obama, quien lidera un esfuerzo para ayudar a registrar a las personas para votar, también hablará sobre la importancia de votar en las elecciones del 3 de noviembre. La elección se llevará a cabo en medio de un coronavirus mortal que ha matado a más de 170.000 estadounidenses y ha enfermado a más de 5 millones más.