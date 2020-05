SpaceX, la NASA pospone su lanzamiento histórico con tripulación debido al mal tiempo

TAMPA, Florida (WFLA) - Un ex empleado del centro de llamadas del Departamento de Oportunidades Económicas le dice a 8 On Your Side que fue testigo de fallas en la computadora que rechazaron las solicitudes de desempleo que de otro modo serían elegibles.

En este punto, no es ningún secreto que el sistema está en ruinas. Las historias de un sitio web fallido y centros de llamadas abrumados han dominado los titulares desde la crisis de COVID-19 a mediados de marzo.